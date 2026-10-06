Ukrajina rekla istorijsko "NE" Evropskoj uniji: Zelenski ne pristaje na trajno ograničenje prodaje žitarica

Ukrajina rekla istorijsko "NE" Evropskoj uniji u vezi prijedloga trajnog ograničenja prodaje prehrambenih namirnica u sklopu modela članstva Ukrajine u Evropskoj uniji.

Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia/Ivan Marc/Shutterstock

Ukrajina je rekla istorijsko "NE" Evropskoj uniji po pitanju modela članstva u Evropskoj uniji u kojoj bi joj trajno bila ograničena prodaja određenih prehrambenih proizvoda na tržištu Evropske unije, piše "Politiko". Ovo je danas izjavio ukrajinski ministar poljoprivrede Taras Visocki.

Evropska komisija je podržala takav model u okviru revizije politike proširenja kojoj se Evropska unija priprema za buduća proširenja. Visocki je u pisanoj izjavio naveo da Ukrajina nije spremna za trajno ograničenje prodaje svojih prehrambenih namirnica, već da kao kompromis nude opciju po kojoj bi ta mjera bila privremena.

"Za nas postoji suštinska razlika između prelaznog perioda i trajnog ograničenja. Ukrajina je spremna da prihvati ovo prvo. Ovo drugo bilo bi suprotno samoj logici punopravnog članstva u Evropskoj uniji", naveo je Visocki u pisanoj izjavi.

Mogućnost članstva Ukrajine u Evropsku uniju otvara i niz drugih važnih pitanja pored poljoprivrede. Ukrajina je poznata kao veliki izvoznik žitarica, a trenutno na tržište Evropske unije izvozi milione žitarica, ali u strogo definisanom okviru.

Neke od članica Evropske unije poput Poljske su u prošlosti blokirale uvoz ukrajinskih žitarica kako bi zaštitile svoje tržište i domaće poljoprivrednike. Evropska komisija u svom prijedlogu navodi da želi značajno da ograniči finansijsku podršku i pristup tržištu za "osetljive" poljoprivredne proizvode.

"Naš cilj je da do članstva stignemo sa sektorom koji Evropi ne prodaje samo žitarice i druge sirovine, već i stočnu hranu, sastojke, prerađene proizvode i biogoriva", dodao je Visocki u svojoj izjavi.

(Mondo.rs)