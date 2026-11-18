Tramp je, prema pisanju Njujork tajmsa, nezadovoljan Vensovim izjavama, dok sve češće hvali Rubija kao mogućeg nasljednika.

Izvor: CNP / AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp sve je nezadovoljniji potpredsjednikom Džej Di Vensom zbog njegovih izjava o uzrocima poraza republikanaca na izborima za Kongres, dok istovremeno sve češće hvali državnog sekretara Marka Rubija kao mogućeg predsjedničkog kandidata 2028. godine, piše „Njujork tajms“.

Pozivajući se na izvore upoznate s razgovorima unutar administracije, list navodi da je Tramp tokom protekle dvije sedmice u više navrata izražavao nezadovoljstvo Vensovim tumačenjem izbornih rezultata.

Spor je nastao nakon što je potpredsjednik poraz republikanaca povezao s ratom protiv Irana, a Tramp smatra da je Vens morao jasnije da odbrani odluku o pokretanju vojnih operacija.

Trampu zasmetala Vensova analiza izbornog poraza

Dan nakon izbora Vens je na društvenim mrežama objavio opširnu analizu rezultata, kritikujući i način na koji je administracija tokom kampanje komunicirala s biračima.

„Razlog zbog kojeg smo izgubili je rat“, napisao je Vens.

Tramp je u početku novinarima rekao da je takva ocjena „uglavnom tačna“, ali je kasnije javno izrazio nezadovoljstvo jer potpredsjednik nije naglasio da je odluka o napadu na Iran, prema njegovom mišljenju, bila opravdana.

„Da morate ponovo, biste li to uradili? Odgovor je da“, rekao je Tramp, objašnjavajući šta je nedostajalo Vensovoj analizi.

Ubrzo nakon toga predsjednik je isključio Vensa iz pregovora s Iranom i najavio da želi da se potpredsjednik posveti istrazi navoda o izbornim nepravilnostima u sredinama kojima upravljaju demokrate.

Rubio brani Trampovu odluku o napadu na Iran

Za razliku od Vensa, državni sekretar Marko Rubio više puta je javno branio američke vojne operacije protiv Irana.

Prema pisanju „Njujork tajmsa“, Trampovi saveznici ističu da je Rubio napade predstavljao kao odluku važnu za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država.

U intervjuu za ovaj list Rubio je rekao da Tramp zaslužuje priznanje zbog odobravanja vojnih udara.

„Na kraju, to je cijena liderstva: spremnost da se urade stvari koje možda nisu politički popularne ili korisne, ali su neophodne za vašu zemlju i njenu dugoročnu budućnost“, izjavio je Rubio.

Tramp je državnog sekretara pohvalio i tokom samita ASEAN-a u Manili.

„Koliko je Marko popularan, zar ne? Radi li Marko odličan posao? Bio je fantastičan“, rekao je američki predsjednik.

Iako je Rubio ranije izjavio da bi podržao Vensa ukoliko se kandiduje za predsjednika, pojedini njegovi saveznici smatraju da bi mogao promijeniti odluku ako bi ga Tramp podstakao da uđe u izbornu trku.

Rubio je, međutim, odbacio medijske navode da namjerava da napusti administraciju kako bi započeo predsjedničku kampanju.

Vens odbacuje tvrdnje o sukobu s predsjednikom

Potpredsjednik je ove sedmice, gostujući na televiziji „Foks njuz“, negirao da postoje ozbiljna neslaganja unutar administracije.

Poručio je da nema razdora između Trampa i drugih visokih zvaničnika Bijele kuće.

Na pitanje da li će se kandidovati na predsjedničkim izborima 2028. godine, Vens je odgovorio da odluku još nije donio.

„O tome ćemo odlučiti negdje sljedeće godine“, rekao je.

Njegovi politički saveznici tvrde da potpredsjednik još razmatra mogućnost kandidature.

Među razlozima zbog kojih bi mogao odustati navode porodične obaveze, uključujući činjenicu da je u julu dobio četvrto dijete, ali i nepopularnost rata protiv Irana.

Pojedini Vensovi saveznici smatraju da bi nastavak velikih američkih vojnih operacija u Iranu mogao dodatno otežati njegovu eventualnu predsjedničku kampanju.

Ko bi još mogao u trku za Bijelu kuću?

Nakon poraza republikanaca na izborima za Kongres, pojačane su rasprave o tome ko bi mogao predstavljati Republikansku stranku na predsjedničkim izborima 2028. godine.

Prema navodima „Njujork tajmsa“, demokrate su na posljednjim međuizborima ostvarile najveću pobjedu od izbora održanih nakon afere Votergejt.

Pored Vensa i Rubija, interesovanje za predsjedničku kandidaturu pokazuju i senator Ted Kruz i guverner Floride Ron Desantis.

Trampovi savjetnici, međutim, tvrde da predsjednik ne namjerava da žuri s odlukom o tome kome će pružiti podršku kao mogućem nasljedniku u Republikanskoj stranci.

Bijela kuća nije odgovorila na upit „Njujork tajmsa“ o odnosima unutar administracije, dok je Vensov kabinet odbio da komentariše navode lista.

Za sada nema zvanične potvrde da je Tramp odlučio da podrži Rubija umjesto Vensa, a tvrdnje o njegovom nezadovoljstvu potpredsjednikom zasnivaju se na izjavama izvora na koje se poziva američki list.