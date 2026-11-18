Ivana Lukin profesionalno je nastavila da obavlja svoj posao, dok je devojka koja se našla na mjestu vozača, nakon što ju je zakačila automobilom, nastavila sa vožnjom.

Izvor: Youtube/RTV Stara Pazova

Voditeljka RTV Stara Pazova Ivana Lukin doživjela je neprijatnost tokom uključenja uživo, kada ju je automobil udario dok je izvještavala sa terena. Nakon incidenta najavljeno je da će protiv vozačice biti podnijeta krivična prijava zbog ugrožavanja bezbjednosti, međutim, Ivana je sada otkrila da je od toga ipak odustala.

https://t.co/oIDs0rFYYE — big daddy roditelj (@TOKYO_90210)November 17, 2026

Profesionalno je nastavila da obavlja svoj posao, dok se vozačica, nakon što ju je zakačila automobilom, nije zaustavila, već je nastavila vožnju. Ekipa domaćih medija kontaktirala je voditeljku kako bi saznala više detalja o neprijatnoj situaciji.

"U novinarstvu sam već sedam godina, nije mi se nikad ništa desilo ni slično. Juče sam, što se vidjelo po reakciji, bila iznenađena, ali sam se nekako kontrolisala. Iako u tom trenutku ja nisam vidjela ko sjedi u kolima, niti sam vidjela djevojku. Bila sam koncentrisana na to šta pričam. Odustali smo od tužbe", rekla je Ivana.

"Jutros sam bila u policiji"

Voditeljka je objasnila i zbog čega je slučaj prvobitno prijavljen policiji, kao i šta se dogodilo nakon što je utvrđeno ko je upravljao automobilom.

Izvor: Pritnscreen/X

"Jutros smo bili u policiji i sve riješili, ali prije svega je moj direktor odreagovao da zaštiti mene kao zaposlenu i zato smo i prijavili policiji dok nismo saznali o kome je riječ. Da su se malo ranije javili, ona je ćutala i nije smjela cijeli dan da kaže ništa roditeljima. Uplašila se i tek se uveče javila. I kad smo saznali ko je, onda smo odustali od tužbe. Njoj preostaje da malo više pazi. Mi nismo stajali na parkingu, niti sam ja njoj smetala, jednostavno nije uspjela da izmanevriše. Nije dobro procijenila. Udarila me, zakačila, i to je čitava priča. Djevojka se izvinila i sve je u redu", ispričala je Ivana.

RTV Stara Pazova prihvatila je izvinjenje mlade sugrađanke i saopštila da neće biti daljeg pokretanja postupka. Kako je navedeno u saopštenju, djevojka se izvinila redakciji i objasnila da vozačku dozvolu posjeduje svega nekoliko mjeseci, kao i da je tog jutra žurila.

Prema njenim riječima, nije znala kako da obiđe televizijsku ekipu, zbog čega se zbunila i nespretno reagovala za volanom, što je dovelo do incidenta.

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(Blic/MONDO)