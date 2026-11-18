Male boginje se ponovo šire u zemljama u kojima su ranije bile pod kontrolom, što dovodi djecu u opasnost, upozorila je direktor Unicefa Ketrin Rasel.

Izvor: Lepa i Srecna

Ona je ukazala da su SAD, Meksiko i Bolivija izgubili status država koje su eliminisale ovo virusno oboljenje.

Zemlja gubi status kada isti genotip i linija virusa malih boginja (morbili) kontinuirano cirkulišu unutar njenih granica u periodu od najmanje 12 mjeseci, prenijela je agencija Sana.

"Vidimo slučajeve malih boginja na mjestima gdje je bolest bila pod kontrolom, a djeca plaćaju cijenu", izjavila je Raselova.

Ona je rekla da su vakcine protiv malih boginja spasile blizu 59 miliona života od 2000. godine i pozvala na stalno ulaganje napora protiv ove bolesti, koja može biti spriječena.

Meksiko je ove godine potvrdio više od 13.900 slučajeva malih boginja, što je najviše od epidemije 1989. i 1990. godine. SAD su ove godine potvrdile više od 5.400 slučajeva zaraze.

Oko 96 odsto slučajeva su nevakcinisane osobe ili one sa nepoznatim statusom vakcinacije, dok djeca i adolescenti mlađi od 20 godina čine 58 odsto zaraženih.

Od početka 2025. godine, najteže su pogođena djeca uzrasta od jedne do četiri godine, navodi se u podacima Unicefa.

Unicef ukazuje da je pad imuniteta rezultat poremećaja i prepreka u zdravstvenoj zaštiti nakon pandemije virusa korona, širenja dezinformacija i nepovjerenja prema vakcinaciji.

(Srna)