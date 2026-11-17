Norveška energetska kompanija "Ekvinor", najveći pojedinačni snabdjevač Evrope prirodnim gasom, saopštila je da je meta sajber napada.

Izvor: Shutterstock

Kompanija je navela da je napad usmjeren na pojedine informacione sisteme i da su angažovani stručnjaci za sajber bezbjednost kako bi se prijetnja neutralisala.

Prema dosadašnjim informacijama, napad nije uticao na proizvodnju nafte i prirodnog gasa, a za sada nema naznaka da je došlo do krađe podataka, prenio je "Sputnjik".

Nadležni organi su obaviješteni o incidentu, dok okolnosti napada i identitet odgovornih još nisu poznati.

"Ekvinor" ima ključnu ulogu u snabdijevanju evropskog tržišta prirodnim gasom, zbog čega je bezbjednost njegove infrastrukture od posebnog značaja za energetsku stabilnost kontinenta.

(Mondo)