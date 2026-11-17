Njemački zanatski sektor suočava se sa padom investicija, visokim troškovima i gašenjem radnih mjesta. Upozorava se na gubitak do 80.000 poslova godišnje.

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Njemački zanatski sektor mogao bi da izgubi između 70.000 i 80.000 radnih mjesta godišnje ukoliko država ne preduzme hitne mjere, upozorio je predsjednik Njemačke konfederacije zanatstva Jerg Ditrih.

Uprkos najavama oporavka ukupne njemačke privrede, zanatlije se suočavaju sa slabom potražnjom, visokim troškovima energije i materijala, padom investicija i sve težim uslovima poslovanja, prenosi Biznis.rs.

Tokom prethodne dvije godine u ovom sektoru već je nestalo više od 150.000 radnih mjesta, a Ditrih upozorava da bi se negativan trend mogao nastaviti.

On je za medije iz grupacije Funke izjavio da je raspoloženje među zanatlijama izuzetno loše i da pojedini ekonomski pokazatelji podsjećaju na najteže periode prethodnih kriza.

Prema njegovim riječima, indeks poslovne klime pao je na nivo zabilježen tokom pandemije virusa korona, dok su investicije dostigle nivo iz perioda svjetske finansijske krize.

„Mnogi vlasnici preduzeća su obeshrabreni, dok drugi jednostavno nemaju dovoljno novca i primorani su da zatvore svoje radnje“, poručio je Ditrih.

Visoki troškovi i slaba potražnja ugrožavaju zanatlije

Problemi njemačkog zanatstva nisu ograničeni na jednu privrednu granu. Ovaj sektor obuhvata više od 130 zanimanja, uključujući građevinarstvo, elektroinstalacije, obradu metala i drveta, proizvodnju hrane, kao i frizerske, zdravstvene i druge uslužne djelatnosti.

Pored visokih troškova poslovanja, dodatni problem predstavlja smanjena kupovna moć građana.

Kada domaćinstva moraju pažljivije da planiraju svakodnevne izdatke, među prvim troškovima koje odlažu često su usluge koje ne smatraju neophodnim.

Ditrih je ukazao na to da građani koji pažljivo razmišljaju o tome koliko će potrošiti na gorivo mogu da odlože i odlazak kod frizera, kupovinu kolača ili nakita.

Takvo ponašanje direktno se odražava na prihode malih zanatskih radnji i preduzeća.

Njemačka konfederacija zanatstva zbog toga traži od vlade smanjenje poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, kao i ispunjenje obećanja o nižem porezu na električnu energiju za ovaj sektor.

Ditrih je upozorio i da su pod znakom pitanja čak i uspješni programi stručnog osposobljavanja, zbog mogućeg smanjenja finansijskih sredstava.

Investicije na najnižem nivou od finansijske krize

Razmjere problema potvrđuju i podaci Njemačke konfederacije zanatstva za treći kvartal 2026. godine.

Indeks poslovne klime u zanatskom sektoru pao je za pet poena, na 105, dok je pokazatelj investicione aktivnosti dostigao minus 16 poena.

To je najniža vrijednost investicione aktivnosti za treći kvartal još od svjetske finansijske krize 2009. godine.

Preduzeća se istovremeno suočavaju sa padom narudžbina, dok iskorišćenost njihovih kapaciteta iznosi 78 odsto.

Njemačka konfederacija zanatstva procjenjuje da bi realni prihodi sektora tokom 2026. godine mogli da budu manji za oko 1,5 odsto, uprkos nominalnom rastu prometa.

Poseban problem predstavljaju visoke cijene energije, materijala i građevinskih proizvoda, kao i poremećaji u lancima snabdijevanja.

Istovremeno, očekivani oporavak njemačke privrede zasad ne donosi dovoljno novih poslova zanatskim preduzećima, koja su uglavnom oslonjena na domaću potražnju.

Nedostaje radnika, a mala preduzeća se zatvaraju

Krizu dodatno produbljuju nedostatak kvalifikovanih radnika i starenje zaposlenih.

Prema podacima njemačke Savezne agencije za zapošljavanje, popunjavanje jednog slobodnog radnog mjesta u zanatskim zanimanjima u prosjeku traje čak 242 dana.

Takvi pokazatelji ukazuju na to da se problemi njemačkog zanatstva ne odnose samo na trenutni pad poslovne aktivnosti, već i na dugoročne izazove povezane sa finansiranjem, radnom snagom i konkurentnošću.

Njemačka konfederacija zanatstva zato insistira na bržem sprovođenju ekonomskih reformi, smanjenju administrativnih i poreskih opterećenja i stvaranju stabilnijih uslova za poslovanje.

Bez odlučnije reakcije države, upozoravaju iz ovog udruženja, sve veći broj malih preduzeća mogao bi da nestane.

(EUpravo zato)