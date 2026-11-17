Predsjednik SNSD Milorad Dodik čestitao je danas novoizabranim poslanicima u Skupštini Srbije.

Izvor: X/MiloradDodik

Predsjednik SNSD Milorad Dodikčestitao je danas novoizabranim poslanicima u Skupštini Srbijei poručio da je snažna i stabilna Srbija nacionalni interes Republike Srpske.

"Za Republiku Srpsku odnosi sa Srbijom su prioritet i nastavićemo da ih jačamo, na dobrobit našeg naroda", napisao je Dodik na platfomri X.

Снажна и стабилна Србија је наш национални интерес. За Републику Српску односи са Србијом су приоритет и наставићемо да их јачамо, на добробит нашег народа.Воља народа мора да се поштује. Честитам новоизабраним посланицима у парламенту Србије и желим им успјешан мандат. Повјерење које су добили обавезује их да сваког дана раде у интересу грађана. — Милорад Додик (@MiloradDodik)November 17, 2026

Istakao je da volja naroda mora da se poštuje.

"Čestitam novoizabranim poslanicima u parlamentu Srbije i želim im uspješan mandat. Povjerenje koje su dobili obavezuje ih da svakog dana rade u interesu građana", naveo je Dodik.

(Mondo)