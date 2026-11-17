Ramo Isak tvrdi da je on bio žrtva prijetnji i optužuje Tužilaštvo ZDK da nije saslušalo njegove pratioce niti pregledalo snimke nadzornih kamera.

Izvor: Facebook

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak odbacio je optužbe za ugrožavanje sigurnosti, tvrdeći da je upravo on bio meta prijetnji i da Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona prije podizanja optužnice nije saslušalo njegove pratioce niti izuzelo snimke nadzornih kamera.

Isak je naveo da je o podizanju optužnice saznao iz medija, iako je prethodno u tužilaštvu saslušan u svojstvu oštećenog.

„Ovdje se ne radi o mojoj prijetnji, nego o prijetnji koja je upućena meni, u prisustvu moje pratnje. Moji pratioci su otkucali službenu zabilješku i obavijestili tužilaštvo. Ja sam u tužilaštvu saslušan u svojstvu oštećene osobe, i odjednom putem medija saznajem da je protiv mene podignuta optužnica“, rekao je Isak, prenosi Klix.

Prema njegovim riječima, tužilaštvo nije saslušalo pripadnike obezbjeđenja koji ga prate tokom kretanja, niti je pribavilo snimke nadzornih kamera sa objekata na kojima se navodni incident dogodio.

„Da je tužilaštvo uradilo svoj profesionalni posao, vidjelo bi da se to nije desilo“, poručio je Isak.

Njegov advokat Dino Ahmetović izjavio je da se optužnica zasniva na iskazu jedne osobe koja je, prema njegovim tvrdnjama, ranije osuđena zbog davanja lažnog iskaza.

„Očekujemo pobjedu“, rekao je Isak.

Za šta Tužilaštvo ZDK tereti Isaka?

Prema navodima optužnice, Isak se tereti da je u januaru 2025. godine, posredstvom zajedničkog prijatelja, uputio prijetnje osobi inicijala E. R. iz Žepča.

Tužilaštvo tvrdi da je Isak poručio toj osobi da će je „polomiti“ i „završiti“, zbog čega je protiv njega podignuta optužnica za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Optužnicu je potvrdio Opštinski sud u Žepču, a ročište na kojem bi Isak trebalo da se izjasni o krivici bilo je zakazano za danas.

Isak negira navode optužnice, dok će se o njegovoj eventualnoj krivičnoj odgovornosti odlučivati u sudskom postupku.