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Nova optužnica protiv Rame Isaka: Tereti se za ugrožavanje bezbjednosti

Nova optužnica protiv Rame Isaka: Tereti se za ugrožavanje bezbjednosti

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv ministra unutrašnjih poslova FBiH Rame Isaka zbog sumnje na ugrožavanje bezbjednosti.

Ramo Isak Izvor: Facebook

Optužnica protiv Isaka podignuta je 15. oktobra i upućena je Opštinskom sudu u Žepču, a Tužilaštvo do danas nije zaprimilo rješenje da li je potvrđena ili odbijena, prenose federalni mediji.

Uprava policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona ranije je podnijela krivičnu prijavu protiv Isaka zbog sumnje na nasilničko ponašanje prema jednoj osobi.

Iako su, prema navodima iz objavljenih izvještaja, postojali snimci nadzornih kamera, krivična prijava tada je odbačena, nakon čega je policija podnijela prekršajnu prijavu.

Sada je kantonalno Tužilaštvo podiglo optužnicu za ugrožavanje sigurnosti, ali konačnu odluku o njenom potvrđivanju treba donijeti sud u Žepču.

Isak je prethodne sedmice u predmetu "Munjić i drugi" ispitan zajedno sa premijerom FBiH Nerminom Nikšićem u Posebnom odjeljenju Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. 

(Srna)

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