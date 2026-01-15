logo
Ramo Isak dao izjavu u SIPA-i kao svjedok: "Onaj ko nema oraha u džepu, nema se čega bojati"

Ramo Isak dao izjavu u SIPA-i kao svjedok: "Onaj ko nema oraha u džepu, nema se čega bojati"

Autor N.D. Izvor Klix
0

Federalni ministar policije Ramo Isak danas je boravio u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), gdje je dao izjavu u svojstvu svjedoka, a iz POSKOK-a su potvrdili da protiv njega nije pokrenuta istraga niti je osumnjičen.

Ramo Isak Izvor: Facebook

Iz Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (POSKOK) saopšteno je za Klix.ba da se Isak pojavljuje u jednom predmetu koji se vodi u tom tužilaštvu isključivo kao svjedok, te da ne postoje nikakvi podaci o istrazi protiv ministra. Detalji predmeta nisu saopšteni.

Ministar Isak je za Klix.ba potvrdio da je danas dao izjavu u svojstvu svjedoka, ali nije mogao otkrivati detalje zbog ograničenja koja su mu naložena.

On se osvrnuo i na medijske objave u kojima se navodilo da je već bio u SIPA-i.

„U trenutku objava u medijima, ja još nisam bio u SIPA-i. Putem telefona me kolege zamolile da dođem kada završim svoje obaveze. Tada sam i otišao, i to isključivo kao svjedok.“

Isak je naglasio da je njegova uloga bila striktno svjedočenje i uputio poruku medijima:

„Svjedok i ništa više. Žao mi je zbog pokušaja medija da predstave nešto drugo. Proći će još mnogo vode rijekom Bosnom prije nego što se njihove želje ostvare. Onaj ko nema oraha u džepu, nema se čega bojati".

