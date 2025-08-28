logo
"VIP usluga za ministra": Ramo Isak u reklami za baklavu (VIDEO)

Autor Dragana Božić
0

Dok građani u BiH svakodnevno muče brojne muke, Ramo Isak, federalni ministar unutrašnjih poslova, snima reklamu za baklavu.

Ramo Isak Izvor: Facebook

Naime, na njegovom Instagram profilu osvanuo je video kako mu izvjesni influenser Baja donosi baklavu u kancelariju.

"VIP usluga za ministra Ramu Isaka", napisano je uz video.

Na samom kraju videa pojavljuje se Isak koji sjedi u svojoj kancelariji, a kome Baja stavlja baklavu na sto.

Problematično je što je video sniman u javnoj ustanovi, odnosno zgradi federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, pišu Nezavisne novine.

Takođe, vrijedi napomenuti da je u istoj zgradi smještena i Obavještajno-bezbjednosna agencija BiH.

Zbog svega navedenog građani se pitaju: postoje li granice?

"Je l' vam nije bio malo blam postaviti ovo da svi vide?", jedan je od komentara.

"Dokle više, ovo ni Nadrealisti ne bi mogli smisliti", stoji u drugom komentaru.

"Rijetko odvratan uradak", napisali su korisnici na društvenim mrežama.

 (Mondo)

