Ministar MUP-a FBiH Ramo Isak na saslušanju u SIPA-i

Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak stigao je u zgradu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u Istočnom Sarajevu, prenosi portal Vijesti.ba.

Izvor: SIPA

Kako je potvrđeno, ministar Isak će u prostorijama SIPA-e biti saslušan, dok za sada nema zvaničnih informacija o razlozima njegovog dolaska.

Podsjećamo, portal Istraga je ranije objavio da je federalni POSKOK započeo istražne radnje protiv Rame Isaka.

Više detalja o okolnostima i sadržaju saslušanja za sada nije poznato.