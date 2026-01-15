logo
Ministar MUP-a FBiH Ramo Isak na saslušanju u SIPA-i

Autor Nikolina Damjanić Izvor Dnevni avaz
0

Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak stigao je u zgradu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u Istočnom Sarajevu, prenosi portal Vijesti.ba.

1696412570-operativna-akciјa-plug-slobode-lisheno-13-lica.jpg Izvor: SIPA

Kako je potvrđeno, ministar Isak će u prostorijama SIPA-e biti saslušan, dok za sada nema zvaničnih informacija o razlozima njegovog dolaska.

Podsjećamo, portal Istraga je ranije objavio da je federalni POSKOK započeo istražne radnje protiv Rame Isaka.

Više detalja o okolnostima i sadržaju saslušanja za sada nije poznato.

