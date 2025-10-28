Ramo Isak dobio novu pjesmu i AI spot, reakcije ne jenjavaju: "Ja sam već slušao ovu pjesmu sutra" (VIDEO)

Nova pjesma posvećena Rami Isaku, predsjedniku stranke Snaga naroda i federalnom ministru unutrašnjih poslova, izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama.

Izvor: Mirza Vranj/Youtube

Za razliku od prošle godine, kada je stranka Snaga naroda predstavila pjesmu „Snaga naroda“ kao službenu stranačku himnu, nova pjesma posvećena Rami Isaku nije službeni projekt stranke.

U AI-generisanom spotu je Isak prikazan kao svojevrsni ratnik i vojskovođa, odjeven u oklop, s mačem u ruci, dok jaše konja pred masom ljudi koja u rukama drži transparente s njegovim imenom. U jednom od ključnih trenutaka, Isak simbolično odlaže mač i preuzima zastavu Bosne i Hercegovine, koju mu pruža stariji čovjek...

Reakcije javnosti su podijeljene: dok jedni spot vide kao umjetnički izraz podrške političkom lideru, drugi ga smatraju pretjeranim i idolizirajućim prikazom. Među komentarima ispod pjesme nalaze se i sljedeći (prenosi se autentično, iako sadrže jezično neprimjerene i zabrinjavajuće poruke):

„Ja sam već slušao ovu pjesmu sutra.. Ovo je bas zalosno i smjesno.Ovi likovi nas ubijaju u zdrav razum Allahu svemoguci sacuvaj nas ove propasti..“

„Ovo je neki predznak sudnjeg dana poprilicno sam siguran, Nedaj boze nikom ovog zla“

„Putine Allah ti dao sve najljepše oba svijeta gađaj nas svim mogućim naorauzanjem halal ti bilo. Ovo je nemoguce vise“

Podsjećamo, Ramo Isak nedavno se našao u žiži javnosti i zbog neobične reklame za baklavu. Reklama je snimljena u službenim prostorijama, odnosno u zgradi Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, što je izazvalo dodatnu pažnju javnosti i medija.

Šta mislite o novoj pjesmi i spotu?