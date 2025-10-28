logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ramo Isak dobio novu pjesmu i AI spot, reakcije ne jenjavaju: "Ja sam već slušao ovu pjesmu sutra" (VIDEO) 1

Ramo Isak dobio novu pjesmu i AI spot, reakcije ne jenjavaju: "Ja sam već slušao ovu pjesmu sutra" (VIDEO)

Autor N.D. Izvor mondo.ba
1

Nova pjesma posvećena Rami Isaku, predsjedniku stranke Snaga naroda i federalnom ministru unutrašnjih poslova, izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama.

ramo isak.JPG Izvor: Mirza Vranj/Youtube

Za razliku od prošle godine, kada je stranka Snaga naroda predstavila pjesmu „Snaga naroda“ kao službenu stranačku himnu, nova pjesma posvećena Rami Isaku nije službeni projekt stranke.

U AI-generisanom spotu je Isak prikazan kao svojevrsni ratnik i vojskovođa, odjeven u oklop, s mačem u ruci, dok jaše konja pred masom ljudi koja u rukama drži transparente s njegovim imenom. U jednom od ključnih trenutaka, Isak simbolično odlaže mač i preuzima zastavu Bosne i Hercegovine, koju mu pruža stariji čovjek...

Reakcije javnosti su podijeljene: dok jedni spot vide kao umjetnički izraz podrške političkom lideru, drugi ga smatraju pretjeranim i idolizirajućim prikazom. Među komentarima ispod pjesme nalaze se i sljedeći (prenosi se autentično, iako sadrže jezično neprimjerene i zabrinjavajuće poruke):

„Ja sam već slušao ovu pjesmu sutra.. Ovo je bas zalosno i smjesno.Ovi likovi nas ubijaju u zdrav razum Allahu svemoguci sacuvaj nas ove propasti..“

„Ovo je neki predznak sudnjeg dana poprilicno sam siguran, Nedaj boze nikom ovog zla“

„Putine Allah ti dao sve najljepše oba svijeta gađaj nas svim mogućim naorauzanjem halal ti bilo. Ovo je nemoguce vise“

Podsjećamo, Ramo Isak nedavno se našao u žiži javnosti i zbog neobične reklame za baklavu. Reklama je snimljena u službenim prostorijama, odnosno u zgradi Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, što je izazvalo dodatnu pažnju javnosti i medija.

Šta mislite o novoj pjesmi i spotu? 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ramo Isak pjesma

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Ala

Turcizam na kvadrat. Izgleda da nije slusao pjesme o Kosovu polju.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ