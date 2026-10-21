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Ispitivana lica u aferi "Spengavanje": POSKOK saslušao osumnjičene

Ispitivana lica u aferi "Spengavanje": POSKOK saslušao osumnjičene

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U Poskoku su ispitana lica osumnjičena za zloupotrebu položaja i trgovinu uticajem u aferi "Spengavanje". Njihova imena nisu saopštena.

sud, pravda, saslušanje Izvor: Shutterstock

Lica osumnjičena za zloupotrebu položaja i trgovinu uticajem u aferi "spengavanje" ispitana su danas u Posebnom odjeljenju Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (POSKOK), potvrđeno je Srni iz tog odjeljenja.

Iz Poskoka nisu mogli da navedu imena lica koja su ispitana.

Ovaj predmet formiran je nakon razotkrivanja afere "spengavanje" u oktobru prošle godine, kada su objavljene prepiske iz telefona tadašnjeg vršioca dužnosti direktora Federalne uprave policije Vahidina Munjića.

U porukama koje su razmjenjivali Munjić, federalni premijer Nermin Nikšić, šef Nikšićevog kabineta Arijana Huseinović Ajanović, policijski službenik Muhamed Ohranović i drugi govorilo se, između ostalog, o "spengavanju" osoba koje su bile predmet policijskih i tužilačkih postupaka, zapošljavanjima i imenovanjima u javnim institucijama i informacijama o policijskim akcijama.

Prošle sedmice Nikšić i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak tražili su odgađanje ispitivanja.

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Tagovi

afera Spengavanje Nermin Nikšić Ramo Isak

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