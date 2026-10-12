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Nermin Nikšić na saslušanju u POSKOK-u zbog afere "Spengavanje": Uskoro podizanje optužnice?

Nermin Nikšić na saslušanju u POSKOK-u zbog afere "Spengavanje": Uskoro podizanje optužnice?

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Premijer FBiH Nermin Nikšić stigao je na saslušanje u POSKOK u svojstvu osumnjičenog u istrazi o aferi "Spengavanje".

Nermin Nikšić Izvor: Mondo - Slaven Petković

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić stigao je danas na saslušanje u Posebno odjeljenje Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (POSKOK), u okviru istrage o aferi "Spengavanje".

Nikšić će biti saslušan u svojstvu osumnjičenog, a prema informacijama portala Istraga.ba, podizanje optužnice u ovom predmetu očekuje se uskoro.

Prema navodima ovog portala, među osobama koje bi se mogle naći na optuženičkoj klupi, osim Nikšića, su i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak, bivši vršilac dužnosti direktora Federalne uprave policije (FUP) Vahidin Munjić i suspendovani direktor Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Ervin Mušinović.

Na spisku se, prema istim informacijama, nalaze i Arijana Huseinović-Ajanović, šefica Nikšićevog kabineta, službenik FUP-a Muhamed Ohranović, kao i Mirela Bubalo, bivša savjetnica ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića, a sadašnja pomoćnica načelnice opštine Novo Sarajevo Benjamine Karić.

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Tagovi

Nermin Nikšić poskok afera Spengavanje

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