Organizacija "Studenti u blokadi" saopštila je da se ne slaže sa prijedlogom rezolucije Evropskog parlamenta povodom 35. godišnjice pada Vukovara

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Organizacija „Studenti u blokadi“ oglasila se na društvenoj mreži X povodom prijedloga rezolucije Evropskog parlamenta o 35. godišnjici pada i razaranja Vukovara, ocjenjujući da takav dokument u predloženom obliku ne doprinosi objektivnom sagledavanju istorije niti izgradnji povjerenja i pomirenja u regionu.

Njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti:

Za pomirenje neophodno je priznavanje svih stradanja

Ne slažemo se sa sadržinom predloga rezolucije Evropskog parlamenta povodom 35. godišnjice pada i razaranja Vukovara. Smatramo da dokument u ovakvom obliku ne doprinosi objektivnom sagledavanju istorijskih događaja, niti izgradnji poverenja i pomirenja među narodima na prostoru bivše Jugoslavije.

U predlogu rezolucije gotovo u potpunosti su zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj, uključujući ubistva, progone, uništavanje imovine i masovno izbeglištvo. Događaji poput operacija "Bljesak" i "Oluja", kao i zločini počinjeni nad srpskim civilima tokom rata, ne mogu biti izostavljeni iz celovitog sagledavanja ovog istorijskog perioda.

ЗА ПОМИРЕЊЕ НЕОПХОДНО ЈЕ ПРИЗНАВАЊЕ СВИХ СТРАДАЊАНе слажемо се са садржином предлога резолуције Европског парламента поводом 35. годишњице пада и разарања Вуковара. Сматрамо да документ у оваквом облику не доприноси објективном сагледавању историјских догађаја, нити изградњи поверења и помирења међу народима на простору бивше Југославије.У предлогу резолуције готово у потпуности су занемарена страдања српског цивилног становништва у Хрватској, укључујући убиства, прогоне, уништавање имовине и масовно избеглиштво. Догађаји попут операција „Бљесак“ и „Олуја“, као и злочини почињени над српским цивилима током рата, не могу бити изостављени из целовитог сагледавања овог историјског периода.Неприхватљиво је да се сложени процеси распада СФРЈ, међунационалних односа и оружаних сукоба своде на поједностављену слику колективне одговорности српског народа. Одговорност за ратне злочине мора бити индивидуална и утврђена на основу доказа и правоснажних судских пресуда, а не приписивана читавим народима.Питања несталих лица, отварања архива и процесуирања ратних злочина морају се решавати кроз искрену регионалну сарадњу, узајамно поштовање и примену једнаких стандарда за све државе. Србија има обавезу да сарађује у расветљавању судбине несталих и утврђивању одговорности за почињене злочине, али исти приступ мора постојати и када је реч о српским жртвама и злочинима почињеним над њима.Европске институције, које се залажу за помирење, толеранцију и заједничке европске вредности, морају бити доследне у односу према свим жртвама и историјским чињеницама. Сећање на прошлост не сме постати средство политичког притиска, нити се сме користити за продубљивање постојећих подела у региону.Србија и српски народ имају право на достојанствено сећање на сопствене жртве, као што и сви други народи имају право да чувају успомену на своје страдале. Истинско помирење није могуће наметањем једностраних тумачења прошлости, већ искреним суочавањем са свим злочинима, без обзира на то ко их је починио и над ким су почињени.Због свега наведеног, сматрамо да предлог резолуције у садашњем облику не доприноси уравнотеженој култури сећања и помирењу. Њиме се пропушта прилика да се на целовит, објективан и недискриминаторан начин обухвате страдања свих народа током ратова деведесетих година. — Studenti_u_blokadi (@studentblokade)November 23, 2026

Neprihvatljivo je da se složeni procesi raspada SFRJ, međunacionalnih odnosa i oružanih sukoba svode na pojednostavljenu sliku kolektivne odgovornosti srpskog naroda. Odgovornost za ratne zločine mora biti individualna i utvrđena na osnovu dokaza i pravosnažnih sudskih presuda, a ne pripisivana čitavim narodima.

Pitanja nestalih lica, otvaranja arhiva i procesuiranja ratnih zločina moraju se rešavati kroz iskrenu regionalnu saradnju, uzajamno poštovanje i primenu jednakih standarda za sve države. Srbija ima obavezu da sarađuje u rasvetljavanju sudbine nestalih i utvrđivanju odgovornosti za počinjene zločine, ali isti pristup mora postojati i kada je reč o srpskim žrtvama i zločinima počinjenim nad njima.

Evropske institucije, koje se zalažu za pomirenje, toleranciju i zajedničke evropske vrednosti, moraju biti dosledne u odnosu prema svim žrtvama i istorijskim činjenicama. Sećanje na prošlost ne sme postati sredstvo političkog pritiska, niti se sme koristiti za produbljivanje postojećih podela u regionu.

Srbija i srpski narod imaju pravo na dostojanstveno sećanje na sopstvene žrtve, kao što i svi drugi narodi imaju pravo da čuvaju uspomenu na svoje stradale. Istinsko pomirenje nije moguće nametanjem jednostranih tumačenja prošlosti, već iskrenim suočavanjem sa svim zločinima, bez obzira na to ko ih je počinio i nad kim su počinjeni.

Zbog svega navedenog, smatramo da predlog rezolucije u sadašnjem obliku ne doprinosi uravnoteženoj kulturi sećanja i pomirenju. Njime se propušta prilika da se na celovit, objektivan i nediskriminatoran način obuhvate stradanja svih naroda tokom ratova devedesetih godina, napisali su.