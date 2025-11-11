Odložena srpska izložba u Vukovaru, oglasili se zvaničnici: "Nije primjereno u nedjelji sjećanja na Domovinski rat"

Otvaranje izložbe “Srpkinja, heroina Velikog rata” u Vukovaru odloženo je za decembar zbog napetosti i zahtjeva gradonačelnika.

Predsednik Zajedničkog vijeća opština (ZVO) Dejan Drakulić objavio je da se odlaže otvaranje izložbe "Srpkinja, heroina Velikog rata", koja je trebalo da bude održana u Vukovaru.

"S obzirom na događaje i zahtjev gradonačelnika za odlaganje izložbe, želimo da pošaljemo poruku mira i razumijevanja. Odlučili smo da otvaranje izložbe odložimo za decembar", rekao je Drakulić.

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, podsjetimo, zatražio je od organizatora izložbe, Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća opština i Generalnog konzulata RS, da izložbu, čije je otvaranje bilo zakazano za 11. novembar, odlože za period van mjeseca kada se obilježavaju Dani sjećanja na žrtve Vukovara, tokom kojih se odaje počast 2.717 poginulih i nestalih hrvatskih branilaca i civila.

Noć uoči planiranog otvaranja izložbe osvanule slike četnika i transparenti

U noći prije planiranog otvaranja, zgrada ZVO-a u kojoj je trebalo da se održi izložba o Srpkinjama u Prvom svjetskom ratu u Vukovaru, bila je oblijepljena plakatima i fotografijama iz vremena opsade grada 1991. godine. Na fasadi i prozorima pojavile su se slike pripadnika JNA i paravojnih jedinica, među kojima su fotografije zarobljenih civila i branilaca, prizori sa Veleprometa i masovnih grobnica, kao i vojnici sa oružjem. Uz njih su istaknuti natpisi "Ko o čemu, Srbi o herojima" i "Vlada RH ili RSK!?".

Fotografije su, prema objavi na Fejsbuku, postavili pripadnici navijačke grupe Bad Blue Boys Vukovar, koji su poručili da je to njihova reakcija na najavljenu izložbu. Naveli su da im nije jasno "čemu vraćanje toliko duboko u prošlost, pored tolikih srpskih heroja iz ne tako davnih ratova".

Nakon incidenata koji su pratili Dane srpske kulture u Splitu i Zagrebu, i zbog pojačanih tenzija u nedjelji obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, otvaranje izložbe postalo je neizvjesno.

Ministarka kulture i medija Nina Obuljen Koržinek izjavila je da održavanje izložbe u ovom trenutku smatra neprimjerenim.

"U ovom trenutku povišenih tenzija zaista ne vidim smisao da konzulat Republike Srbije u Vukovaru, u nedjelji kada se sjećamo najveće traume iz Domovinskog rata i žrtava, organizuje takve događaje. To mi nije prihvatljivo", rekla je Obuljen Koržinek.

Predsednik Zajedničkog vijeća opština Dejan Drakulić sada je potvrdio da se otvaranje izložbe odlaže.

Otkazano i književno veče

Podsjetimo, Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat iz Beograda saopštilo je da je otkazano književno veče u okviru Dana srpske kulture u Hrvatskoj, na kojoj je trebalo da učestvuje u srijedu u Vukovaru. Organizatori nisu željeli da komentarišu otkazivanje, već su najavili saopštenje.

Na književnoj večeri "Mitrov danak, pjesnički sastanak", Adligat je trebalo da predstavi rad Muzeja knjige i putovanja, kao i zbirke vezane za Hrvatsku, uključujući pisma Miroslava Krleže.

"Zar ni kordon policije ne bi bio dovoljan da nas zaštiti? Predavanje o muzeju i čitanje poezije pretvoriše se u, junačko djelo! Kažu, nepogodan je novembar jer podsjeća na period kada su činjeni zločini. A kada nije bilo zločina, svih nad svima?", upitao je u saopštenju počasni predsjednik Adligata Viktor Lazić.

