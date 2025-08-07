Veličali Tompsona i slavili "Oluju", sada otpustili svog golmana jer prati "četnički profil" na Instagramu!

Momak rođen u Vukovar dobio otkaz u svom matičnom klubu.

Izvor: Facebook/HNK Vukovar 1991

Novi hrvatski prvoligaš Vukovar 1991 dospio je u centar pažnje, ne zbog poraza na startu sezone, niti zbog predstojećeg duela sa zagrebačkim Dinamom već po tome što je otpustio svog golmana.

Uprava kluba odlučila je da raskine ugovor sa Srđanom Nedićem, momkom koji je rođen u ovom gradu i koji je ponikao u klubu, a razlog je to što na instagramu prati "četnički profil".

Osamnaestogodišnji Nedić ne krije svoju navijačku pripadnost pa je među nalozima koje prati i zvanični nalog Crvene zvezde, ali on nije sporan, već nalog pod nazivom "Četnici_1941".

To se nije svidjelo upravi Vukovara 1941 i uručili su otkaz mladom golmanu, koji je čak trebao dobiti priliku na narednim utakmicama, s obzirom da se povrijedio prvi golman Antonio Đaković.

"HNK Vukovar 1991 ovim putem želi obavijestiti javnost da je, odmah po saznanju za postupke koji nisu u skladu s vrijednostima i standardima našeg kluba, poduzeo odlučne mjere te je u najkraćem mogućem roku raskinut ugovor s igračem Srđanom Nedićem.

Kao klub koji se temelji na poštovanju, odgovornosti i integritetu, smatramo da takvo ponašanje nije prihvatljivo i ne predstavlja vrijednosti za koje se zalažemo.

Izvinjavamo se svim našim navijačima, partnerima i javnosti što u ovom slučaju nismo na vrijeme poduzeli sve potrebne korake u zaštiti dostojanstva i ugleda kluba. Iako ulažemo velike napore u profesionalno ponašanje svih naših članova, važno je naglasiti da nemamo nadzor nad privatnim sadržajem i aktivnostima pojedinaca izvan klupskih okvira.

HNK Vukovar 1991 ostaje dosljedan svojim načelima i vrijednostima te će i dalje beskompromisno reagirati na sve situacije koje ih dovode u pitanje. Zahvaljujemo na razumijevanju“, navodi se u saopštenju ekipa iz HNL-a.

Iako bi se na osnovu ovog saopštenja mogao steći utisak da je ovaj fudbalski klub prilično osjetljiv na nacionalna pitanja i da u gradu koji je, ili bi bar trebao da egzistira kao multietnička sredina želi da izbjegne nacionalne tenzije stvari djeluju umnogome drugačije kada se pogleda zvanični nalog HNK Vukovar 1991 na facebooku.

Prije par dana klub je svojim objavama veličao "Oluju“, vojnu akciju u kojoj je protjerano preko 250.000 Srba iz Hrvatske, a zvanični facebook nalog nije mogao da prođe ni bez objava sa koncerta Marka Perkovića Tompsona koji u svojim pjesmama i na nastupima otvoreno slavi ustaške logore i ustaški pokret.

Tako se na profilu Vukovara 1991 mogu vidjeti fotografije sa koncerta održanog prije mjesec dana u Zagrebu, a na njima i pojedinci sa ustaškim obilježjima.