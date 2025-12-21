logo
Grupa košarkaša se okrenula protiv Željka: "Rekao sam mu - ako odeš, oni pobjeđuju"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dosadašnji pomoćnik u stručnom štabu Željka Obradovića Đozep Marija Iskjerdo otkrio je da je bilo mnogo problema na relaciji Željka Obradovića i igrača Partizana.

Đozep Marija Iskjerdo grupa igrača Partizana se okrenula protiv Željka Obradovića Izvor: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

U svom velikom intervjuu za španske medije Đozep Marija Iskjerdo govorio je o odlasku Željka Obradovića iz Partizana i okolnostima koje su do toga dovele. Mnogo se pričalo i pisalo od tada o odnosu košarkaša prema igri, treneru i klubu, a toga se dotakao i Španac koji godinama radi sa Obradovićem. 

Istakao je da je veliki broj igrača imao loš odnos i da zapravo nisu razumjeli gdje su došli i kakv je klub Partizan. To je napravilo veliki problem i jaz između struke i igrača.

"Vjerovatno je, više nego to da li su Amerikanci ili nisu, uticalo to što su to bili igrači koji ne znaju šta je Partizan, šta je Željko Obradović, šta je Evroliga, Evropa, Srbija ili Beograd. Bez obzira na nacionalnost, problem je bio nepoznavanje mesta na kom se nalaze. Nije riječ o jednom ili dva igrača. Postojala je grupa igrača koja se nije slagala ili im se nije dopadao način na koji je Željko vodio ekipu i to su jasno pokazivali", objasnio je Iskjerdo.

"Rekao sam mu da ih istjera"

Nakon poraza od Panatinaikosa u Atini podnio je Obradović ostavku na mjesto trenera Partizana, a saradnici su mu savjetovali da promeni igrače koji mu ne odgovaraju i da nastavi da radi sa ekipom.

"Odmah nakon poraza, načina na koji smo izgubili od Panatinaikosa, što je bio dan kada smo prelomili, on je nama u stručnom štabu rekao da će tu stati i da je tu kraj. Rekao nam je da mi imamo ugovore i da moramo da nastavimo, zamolio nas je da ostanemo, a ja sam mu odgovorio da ako ode, oni pobjeđuju. Rekao sam mu da istjera koga god treba da istjera i da idemo dalje, jer to možemo da izvučemo. On mi je rekao da neće. I kako vrijeme prolazi, svakim danom sam sve sigurniji i ubjeđeniji da je to bilo jedino rješenje", dodao je Iskjerdo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

