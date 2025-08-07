logo
"Bio sam dijete od 12 godina, izvinjavam se": Oglasio se igrač Vukovara otpušten zbog četničke Instagram strane

"Bio sam dijete od 12 godina, izvinjavam se": Oglasio se igrač Vukovara otpušten zbog četničke Instagram strane

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Golman Vukovara Srđan Nedić oglasio se nakon što je dobio otkaz jer je "lajkovao" Instaram stranicu posvećenu četničkom pokretu

Oglasio se Srđan Nedić nakon što je otpušten iz Vukovara Izvor: hnk-vukovar1991.hr

Dojučerašnji fudbaler Vukovara Srđan Nedić (18), otpušten zato što je "lajkovao" četničku Instagram stranicu, oglasio se na društvenim mreža i izvinio zbog svog gesta.

Objasnio je da je zapratio tu stranicu sa 12 godina, da je ona neaktivna više od šest godina, da je od tada odrastao i promijenio se. Naglasio je Nedić da apsolutno shvata zašto je njegov postupak izazvao bol i bijes u njegovom rodnom Vukovaru, "koji ima teško, bolno nasljeđe", naglasio je.

Golman koji je trebalo da debituje u petak na "Maksimiru" protiv Dinama poručio je javnosti i to da ne traži opravdanje, već samo šansu da pokaže koliko poštuje svoj rodni Vukovar, njegovu istoriju i ljude.

"Iskreno žalim zbog svega"

Izvor: Instagram printscreen

Pročitajte saopštenje mladog golmana, koje prenosimo u cijelosti.

"Kao dijete od 12 godina, bez svijesti o značenju i posljedicama svojih 'online' aktivnosti, zapratio sam stranicu čiji sadržaj danas ni ne podržavam, niti razumijem zašto sam to učinio. Sporna stranica nije aktivna više od šest godina, a ja sam od tada odrastao, promijenio se i kao sportista i kao osoba.

Danas, sa 18 godina, potpuno razumijem zašto je moj tadašnji postupak izazvao bol i bijes, naročito jer dolazim iz kluba i grada koji ima teško, bolno nasljeđe.

Iskreno žalim zbog tog čina i svega što je iz njega proizašlo. Ne tražim opravdanje, već priliku da pokažem koliko poštujem svoj rodni grad, njegovu istoriju i ljude. Žao mi je što se cijela situacija odvila u medijima a da nisam ranije imao priliku da objasnim svoju stranu priče. Vjerujem da sport treba spajati ljude, a ne dijeliti.

Iskreno se izvinjavam svima koje je ovo povrijedilo", napisao je Srđan Nedić.

Izvor: Instagram/srdannedic

