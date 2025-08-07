"Bio sam dijete od 12 godina, izvinjavam se": Oglasio se igrač Vukovara otpušten zbog četničke Instagram strane

Golman Vukovara Srđan Nedić oglasio se nakon što je dobio otkaz jer je "lajkovao" Instaram stranicu posvećenu četničkom pokretu

Dojučerašnji fudbaler Vukovara Srđan Nedić (18), otpušten zato što je "lajkovao" četničku Instagram stranicu, oglasio se na društvenim mreža i izvinio zbog svog gesta.

Objasnio je da je zapratio tu stranicu sa 12 godina, da je ona neaktivna više od šest godina, da je od tada odrastao i promijenio se. Naglasio je Nedić da apsolutno shvata zašto je njegov postupak izazvao bol i bijes u njegovom rodnom Vukovaru, "koji ima teško, bolno nasljeđe", naglasio je.

Golman koji je trebalo da debituje u petak na "Maksimiru" protiv Dinama poručio je javnosti i to da ne traži opravdanje, već samo šansu da pokaže koliko poštuje svoj rodni Vukovar, njegovu istoriju i ljude.

"Iskreno žalim zbog svega"

"Kao dijete od 12 godina, bez svijesti o značenju i posljedicama svojih 'online' aktivnosti, zapratio sam stranicu čiji sadržaj danas ni ne podržavam, niti razumijem zašto sam to učinio. Sporna stranica nije aktivna više od šest godina, a ja sam od tada odrastao, promijenio se i kao sportista i kao osoba.

Danas, sa 18 godina, potpuno razumijem zašto je moj tadašnji postupak izazvao bol i bijes, naročito jer dolazim iz kluba i grada koji ima teško, bolno nasljeđe.

Iskreno žalim zbog tog čina i svega što je iz njega proizašlo. Ne tražim opravdanje, već priliku da pokažem koliko poštujem svoj rodni grad, njegovu istoriju i ljude. Žao mi je što se cijela situacija odvila u medijima a da nisam ranije imao priliku da objasnim svoju stranu priče. Vjerujem da sport treba spajati ljude, a ne dijeliti.

Iskreno se izvinjavam svima koje je ovo povrijedilo", napisao je Srđan Nedić.

