U Srbiji dobio otkaz zbog Tompsona, sad se oglasio: Komentarisao otkaz golmanu Vukovara, pa obrisao objavu

Filip Ivić je komentarisao otkaz za golmana Vukovara Srđana Nedića, a onda je brzo obrisao tu objavu.

Nakon što je golman Vukovara Srđan Nedić dobio otkaz u ekipi Vukovara zbog toga što je prije mnogo godina lajkovao stranicu na fejsbuku, sada se povodom toga oglasio Filip Ivić. Golman rukometne reprezentacije Hrvatske reagovao je na objavu stranice "Prva Hrvatska liga", prenosi "Indeks".

Na vijest koju su objavili na instagramu da je Srđan Nedić dobio otkaz u HNK Vukovaru Filip Ivić je reagovao bez riječi. Stranica je prenijela zvanično saopštenje Vukovara, a Ivić je na tu objavu ostavio komentar u kome se vidi hrvatska zastava i emotikon na kome je pokazana ruka koja steže mišić. 12 sati kasnije komentar je obrisao

Filip Ivić je inače trebalo da bude najveće pojačanje Vojvodine u ovom prelaznom roku, ali je nakon posjete koncertu Marka Perkovića Tompsona u Zagrebu otpušten. Pogledajte njegovu reakciju:

Zašto je Vukovar otpustio Nedića?

"HNK Vukovar putem želi obavijestiti javnost da je, odmah po saznanju za postupke koji nisu u skladu s vrijednostima i standardima našeg kluba, preduzeo odlučne mjere te je u najkraćem mogućem roku raskinut ugovor s igračem Srđanom Nedićem".

"Kao klub koji se temelji na poštovanju, odgovornosti i integritetu, smatramo da takvo ponašanje nije prihvatljivo i ne predstavlja vrijednosti za koje se zalažemo. Izvinjavamo se svim našim navijačima, partnerima i javnosti što u ovom slučaju nismo na vrijeme preduzeli sve potrebne korake u zaštiti dostojanstva i ugleda kluba. Iako ulažemo velike napore u profesionalno ponašanje svih naših članova, važno je naglasiti da nemamo nadzor nad privatnim sadržajem i aktivnostima pojedinaca izvan klupskih okvira".

"HNK Vukovar 1991 ostaje dosljedan svojim načelima i vrijednostima te će i dalje beskompromisno reagovati na sve situacije koje ih dovode u pitanje", saopštio je HNK Vukovar.

Ko je Srđan Nedić i šta je uradio?

Srđan Nedić je rođen 27. septembra 2006. godine u Vukovaru i u petak je bilo planirano da zaigra protiv Dinama iz Zagreba što bi mu bili prvi seniorski minuti za HNK Vukovar. Ranije je branio za omladinske selekcije Cibalije iz Vinkovaca i Vuteks Slogu iz Vukovara. Nakon cijele situacije oglasio se saopštenjem.

"Kao dijete od 12 godina, bez svijesti o značenju i posledicama svojih 'online' aktivnosti, zapratio sam stranicu čiji sadržaj danas ni ne podržavam, niti razumijem zašto sam to učinio. Sporna stranica nije aktivna više od 6 godina, a ja sam od tada odrastao, promijenio se i kao sportisa i kao osoba.

Danas, sa 18 godina, potpuno razumijem zašto je moj tadašnji postupak izazvao bol i bijes, osobito jer dolazim iz kluba i grada koji ima teško, bolno nasljeđe. Iskreno žalim zbog tog čina i svega što je iz njega proizašlo. Ne tražim opravdanje, već priliku da pokažem koliko poštujem svoj rodni grad, njegovu istoriju i ljude. Žao mi je što se cela situacija odvila u medija, bez da sam ranije imao priliku objasniti svoju stranu priče. Vjerujem da sport treba spajati ljute, a ne ih dijeliti. Iskreno se izvinjavam svima koje je ovo povrijedilo", napisao je Srđan Nedić.

Koje vrijednosti podržava HNK Vukovar 1991?

HNK Vukovar 1991 prije nekoliko dana veličao je vojnu akciju "Oluja" u kojoj je protjerano više od 250.000 Srba iz Hrvatske. Iako je riječ o fudbalskom klubu zvanični nalog nije mogao bez objava o koncertu Marka Perkovića Tompsona, koji u svojim pjesmama i nastupima veliča ustaške logore u kojima su ubijani Srbi, te promoviše ustaški pozdrav "Za dom spremni". Tako su na zvaničnom facebook nalogu HNK Vukovar 1991 objavljene fotografije sa koncerta u Zagrebu, a na njima se mogu vidjeti i pojedinci u majicama sa ustaškim obilježjima.