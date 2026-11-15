Novi zahtjev Hrvatske od vlasti u Srbiji: Traže posmrtne ostatke iz Vukovara

Potpredsednik hrvatske vlade Tomo Medved otkrio zahtjeve Hrvatske za "Studentsku listu".

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Potpredsjednik hrvatske vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved je otkrio zahtjeve Hrvatske za "Studentsku listu" koja je nedavno odnijela ubjedljivu pobjedu na nedavno održanim vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. Odranije su poznata tri zahtjeva Hrvatske za buduću srpsku vlast, a Medved je u emisiji "Poziv Domagoja Mikića" pojasnio zašto Hrvatska izričito traži dostavljanje informacija o posmrtnim ostacima iz Vukovara, prenosi "Dnevnik".

On je precizirao da se među 1.725 nestalih osoba nalazi 389 hrvatskih branitelja, 417 žena i 16 maloljetnih osoba. Naveo je da je otkriveno sedam masovnih grobnica.

"Tokom našeg mandata pronašli smo i identifikovali 343 osobe u sedam masovnih grobnica koje smo otkrili, kao i u čak 46 pojedinačnih grobnica, na 453 lokacije na kojima smo sprovodili probna iskopavanja. Rezultati se zasnivaju na saradnji različitih državnih institucija i jasno utvrđenim nadležnostima.

Znamo šta su neprijateljske formacije, odnosno takozvana Jugoslovenska vojska, radile u Vukovaru nakon što su slomile odbranu i privremeno okupirale grad. Nastavićemo da tražimo, pa i od nove vlasti, da osobe koje žive u Srbiji, a za koje znamo da su učestvovale u tim aktivnostima nakon privremene okupacije Vukovara, kada je sprovođeno uklanjanje i zbrinjavanje posmrtnih ostataka, daju iskaze o tome gdje se oni nalaze, dostave nam informacije i ubrzaju taj proces", pojasnio je Medved.

Medved je naglasio da će Hrvatska nastaviti da traga za nestalima kao i do sada. Nije dao precizan odgovor na pitanje o vidu saradnje Hrvatske i Srbije, odnosno buduće vlasti u Srbiji.

Da podsjetimo, “Studentska lista” je ubjedljivo pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima koji su održani u nedjelju 25. oktobra. Prema zvaničnim i konačnim rezultatima, osvojili su 140 mandata, dok je lista “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” osvojila 103 mandata, a konstitutivna sjednica novog saziva Narodne skupštine zakazana je za utorak 17. novembar.

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