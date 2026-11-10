Hrvati će navijati za Srbiju protiv Njemačke u Ligi nacija?!

Fudbalska reprezentacija Hrvatske nalazi se u izuzetno komplikovanoj situaciji u elitnom rangu Lige nacija, a rasplet u finišu takmičenja doveo je do scenarija u kojem bi za opstanak među najboljima mogla da joj zatreba direktna pomoć Srbije.

Izvor: Andres Lopez Sheridan / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Zbog novog sistema takmičenja i loših rezultata, hrvatski fudbaleri i navijači u petak će priželjkivati pobjedu „orlova” protiv Njemačke u Beogradu, prenio je zagrebački „Tportal”.

Naime, dva kola prije kraja grupne faze, selekcija koju vodi Slaven Bilić zauzima treće mjesto u svojoj grupi sa samo tri osvojena boda i katastrofalnom gol-razlikom 4:14, za šta je u najvećoj mjeri zaslužan težak poraz od Engleske (0:7) na riječkoj „Rujevici”.

Hrvatsku već u četvrtak očekuje novo, izuzetno teško gostovanje Englezima na Vembliju. Ukoliko tamo doživi poraz, čak ni trijumf nad Češkom u posljednjem kolu ne bi joj garantovao izbjegavanje opasnog baraža, jer bi sa maksimalnih šest bodova i izrazito lošom gol-razlikom i dalje mogla da završi među dvije najslabije rangirane trećeplasirane ekipe.

Upravo u toj matematici ključnu ulogu dobija grupa 2, u kojoj se takmiče Holandija i Grčka (po osam bodova), Njemačka (pet) i Srbija (bez bodova). Njemačka, pod vođstvom Jirgena Klopa, u petak gostuje Srbiji u Beogradu, a zatim dočekuje Holanđane. Pobjeda izabranika Veljka Paunovića nad „pancerima”, uz kasniji trijumf Holandije nad istim rivalom, ostavila bi Nijemce na pet bodova. To bi Hrvatima otvorilo vrata spasa, jer bi pobjedom nad Češkom stigli do šest bodova, prestigli Klopov tim i tako izbjegli baraž za opstanak u eliti.

Iako nije svakidašnja pojava da sportska javnost u Hrvatskoj navija za selekciju Srbije, surova računica Lige nacija i borba za goli opstanak u A diviziji učinile su beogradski duel presudnim i za sudbinu „kockastih”.

(MONDO)