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Kako Srbija opstaje u "A" diviziji Ligi nacija? "Orlovi" oslabljeni, a treba im čudo

Kako Srbija opstaje u "A" diviziji Ligi nacija? "Orlovi" oslabljeni, a treba im čudo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Posljednje utakmice u Ligi nacija odlučiće sudbinu Srbije: da li će ostati u 'A' diviziji ili pasti u 'B'?

Odlučujući mečevi za Srbiju u Ligi nacija Izvor: Mario Hommes / DeFodi Images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije u narednih sedam dana igra posljednje dvije utakmice u Ligi nacija poslije koje ćemo znati da li će u "B" diviziju - ili će se boriti za opstanak u "A". Nažalost, ne zavisi sve od "orlova", tako da ćemo u ovom periodu pratiti i rezultate drugih reprezentacija koje odlučuju takođe o njihovoj sudbini.

To su dozvolili nakon četiri poraza u septembru i oktobru, pa novembar dočekuju bez bodova, ali nisu jedini. Tako će i neke druge reprezentacije juriti opstanak, samo je pitanje ko će se tu bolje snaći.

Ko ispada iz "A" divizije Lige nacija?


Zbog promjene sistema takmičenja od narednog ciklusa - i Lige nacija koja će se igrati u samo tri divizije umjesto četiri - imaju bar olakšavajuću okolnost. Samo dvije najgore ekipe iz četiri grupe "A" divizije će direktno ispasti u "B" diviziju, a trenutno su od Srbije gore i Turska i Češka.

Ostaju još dvije utakmice do kraja i nekako moraju da ostanu ispred njih i da ne kvare gol-razliku, da bi uspjeli da obezbijede makar baraž za opstanak u "A" diviziji.

Kako da Srbija opstane u "A" diviziji?

Pred Srbijom su dvije jako teške utakmice, posebno kada se uzme u obzir da opet neće biti kompletna. Tako će Srbija biti bez Vlahovića, Pavlovića, Terzića i Kostića, ako im se još neko ne priključi. Takođe, za prvi meč protiv Njemačke (petak, 18.45) nema Maksimovića i Lukića, dok ko zna šta još može da se dogodi do ponedjeljka i duela sa Grčkom u gostima.

Turska, koja takođe ima nula bodova, igra protiv Belgije kod kuće i sa Francuskom u gostima, a u međuvremenu je smijenila selektora Vinčenca Montelu i dovela je Sergena Jalčina. Što se tiče Češke, koja je takođe bez bodova, ona ima dvije jako teške utakmice - s Španijom kod kuće, pa sa Hrvatskom u gostima. Česi u međuvremenu nisu mijenjali selektora i vjeruju Santinu Deniji iz Španije.

Vels i Norveška iz grupe "4" imaju po tri boda i malo je vjerovatno da će direktno ispasti iz Lige nacija, a isto važi i za Hrvatsku koja je upisala jednu pobjedu i tri poraza.

U baražu mogu na BiH

Izvor: MN PRESS

Ukoliko bi Srbija izbjegla da bude među dvije najgore ekipe "A" divizije, igrala bi baraž za opstanak u njoj. Protivnici bi bili drugoplasirani iz "B" divizije, gdje ima vrlo zanimljivih ekipa. Trenutno su na ovim pozicijama Bosna i Hercegovina, Slovenija, Mađarska i tzv. Kosovo, s tim da bi UEFA zabranila duel sa posljednjepomenutom selekcijom iz jasnih razloga.

Prema procjeni "Superkompjutera", odnosno kako prenosi "Football Meets Data", najveće šanse daju se utakmici Srbije sa Slovenijom - čak 14 odsto. S tim da u tim prognozama Slovenci mogu prije i sa Velsom i Hrvatskom.

Šanse da dođe do meča Srbija - BiH su 9,6 odsto, dok je meč sa Mađarskom manje izvjestan. Te utakmice su u martu.

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Tagovi

Liga nacija orlovi Srbija

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