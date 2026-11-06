Ovo je spisak Grčke za Srbiju: Ivan Jovanović ima premoćan tim

Saznajte ko su igrači na spisku Grčke za predstojeće mečeve protiv Srbije i Holandije u Ligi nacija, pod vođstvom Ivana Jovanovića.
Selektor fudbalske reprezentacije Grčke Ivan Jovanović objavio je danas spisak igrača za predstojeće utakmice protiv Holandije i Srbije u Ligi nacija. Na spisku se nalazi 27 igrača i već letimičan pogled na fudbalere koji su mu na raspolaganju, jasno govori da ima moćan tim.
Evo spiska Grčke za posljednje dvije utakmice u ligaškoj fazi Lige nacija:
- Golmani - Odiseas Vlahodimos, Hristos Mandas, Konstantinos Colakis.
- Odbrana - Konstantinos Mavropanos, Pantelis Hacidijakos, Panajotis Recos, Konstantinos Kulijerakis, Lazaros Rota, Manolis Salijakas, Jorgos Vajanidis, Dimitris Janulis, Konstantinos Cimikas.
- Vezni red - Atanasios Andrucos, Hristos Zafeiris, Nektarios Trijantis, Dimitris Kurbelis, Tasos Bakasetas, Ilijas Kucupijas, Konstantinos Karecas, Hristos Colis, Jorgos Masuras, Aleksandros Kiziridis.
- Napad - Fotis Joanidis, Vangelis Pavlidis, Anastasios Duvikas, Andreas Tete, Haralampos Kostulas.
Fudbaleri Grčke gostovaće 13. novembra Holandiji u petom kolu grupe A2 Lige nacija, a zatim će tri dana kasnije dočekati Srbiju u posljednjem kolu. Holandija i Grčka imaju po osam bodova, Njemačka pet, dok je Srbija bez bodova poslije četiri odigrana kola u grupi A2.
S kim Srbija ide na Grčku?
"Orlovi" su u jako lošoj poziciji i moraju da se bore za opstanak u "A" diviziji, a selektor Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa:
- GOLMANI: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija), Dragan Rosić (Vojvodina).
- ODBRANA: Kosta Nedeljković (Rendžers), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Samsunspor), Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina).
- VEZNI RED: Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Aleksandar Stanković (Inter), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Sergej Milnković-Savić (Al-Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Dušan Tadić (NEC Najmehen), Saša Lukić (Ipsvič), Vanja Dragojević (Rendžers), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Stefan Džodić (Almerija).
- NAPAD: Aleksandar Mitrović (Al-Rajan), Dušan Vlahović (Bešiktaš), Luka Jović (AEK), Mihajlo Cvetković (Anderleht).
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