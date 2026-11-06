Ovo je spisak Grčke za Srbiju: Ivan Jovanović ima premoćan tim

Saznajte ko su igrači na spisku Grčke za predstojeće mečeve protiv Srbije i Holandije u Ligi nacija, pod vođstvom Ivana Jovanovića.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Selektor fudbalske reprezentacije Grčke Ivan Jovanović objavio je danas spisak igrača za predstojeće utakmice protiv Holandije i Srbije u Ligi nacija. Na spisku se nalazi 27 igrača i već letimičan pogled na fudbalere koji su mu na raspolaganju, jasno govori da ima moćan tim.

Evo spiska Grčke za posljednje dvije utakmice u ligaškoj fazi Lige nacija:

Golmani - Odiseas Vlahodimos, Hristos Mandas, Konstantinos Colakis.

- Odiseas Vlahodimos, Hristos Mandas, Konstantinos Colakis. Odbrana - Konstantinos Mavropanos, Pantelis Hacidijakos, Panajotis Recos, Konstantinos Kulijerakis, Lazaros Rota, Manolis Salijakas, Jorgos Vajanidis, Dimitris Janulis, Konstantinos Cimikas.

- Konstantinos Mavropanos, Pantelis Hacidijakos, Panajotis Recos, Konstantinos Kulijerakis, Lazaros Rota, Manolis Salijakas, Jorgos Vajanidis, Dimitris Janulis, Konstantinos Cimikas. Vezni red - Atanasios Andrucos, Hristos Zafeiris, Nektarios Trijantis, Dimitris Kurbelis, Tasos Bakasetas, Ilijas Kucupijas, Konstantinos Karecas, Hristos Colis, Jorgos Masuras, Aleksandros Kiziridis.

- Atanasios Andrucos, Hristos Zafeiris, Nektarios Trijantis, Dimitris Kurbelis, Tasos Bakasetas, Ilijas Kucupijas, Konstantinos Karecas, Hristos Colis, Jorgos Masuras, Aleksandros Kiziridis. Napad - Fotis Joanidis, Vangelis Pavlidis, Anastasios Duvikas, Andreas Tete, Haralampos Kostulas.

Fudbaleri Grčke gostovaće 13. novembra Holandiji u petom kolu grupe A2 Lige nacija, a zatim će tri dana kasnije dočekati Srbiju u posljednjem kolu. Holandija i Grčka imaju po osam bodova, Njemačka pet, dok je Srbija bez bodova poslije četiri odigrana kola u grupi A2.

S kim Srbija ide na Grčku?

"Orlovi" su u jako lošoj poziciji i moraju da se bore za opstanak u "A" diviziji, a selektor Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa:

GOLMANI: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija), Dragan Rosić (Vojvodina).

Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija), Dragan Rosić (Vojvodina). ODBRANA : Kosta Nedeljković (Rendžers), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Samsunspor), Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina).

: Kosta Nedeljković (Rendžers), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Samsunspor), Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina). VEZNI RED : Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Aleksandar Stanković (Inter), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Sergej Milnković-Savić (Al-Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Dušan Tadić (NEC Najmehen), Saša Lukić (Ipsvič), Vanja Dragojević (Rendžers), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Stefan Džodić (Almerija).

: Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Aleksandar Stanković (Inter), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Sergej Milnković-Savić (Al-Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Dušan Tadić (NEC Najmehen), Saša Lukić (Ipsvič), Vanja Dragojević (Rendžers), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Stefan Džodić (Almerija). NAPAD: Aleksandar Mitrović (Al-Rajan), Dušan Vlahović (Bešiktaš), Luka Jović (AEK), Mihajlo Cvetković (Anderleht).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!