Koga je sve Srbija "ukrala" BiH? Trojica igraju, dvojica još čekaju, a jedan zabranjen

Saznajte koji fudbaleri su prešli iz reprezentacije Bosne i Hercegovine u reprezentaciju Srbije i kako je došlo do tih odluka.

Izvor: Montaža - Shutterstock/esfera/MN Press via Gemini

Već nekoliko godina unazad Fudbalski savez Srbije (FSS) pokušava da uz pomoć svoje mreže skauta dođe do informacija o mladim i talentovanim fudbalerima koji imaju srpsko porijeklo i rođeni su u dijaspori kako nam se ne bi ponovili slučajevi poput Marka Arnautovića, Aleksandra Dragovića, Aleksandra Pavlovića, Bojana Krkića i drugih, a nekada nije potrebno otići daleko ili na drugi kontinent da bismo pronašli kvalitet.

Tako je na području Bosne i Hercegovine rođen veliki broj fudbalera koji imaju i srpsko državljanstvo i mogli bi da igraju za Srbiju. Neki od njih, poput Jovića, Babića ili Joveljića, nikada i nisu bili blizu dresa BiH, dok ima i drugih koje smo "oteli" na vrijeme i sada igraju za naš državni tim. Ko su ti fudbaleri koje je Srbija "otela" Bosni i Hercegovini, a koji su spriječeni u tome?

Koga je Srbija uzela od BiH?

Baš u posljednjoj utakmici reprezentacije Srbije, u Ajndhovenu protiv Holandije, proslavio se jedan takav. Stefan Gudelj (20) iz Trebinja je štoper koji je oduševio Veljka Paunovića i čitavu Srbiju, a koji je počeo u mlađim kategorijama BiH. Upravo ga je Paunović i primijetio na jednom meču i upitao da li je moguće privoljeti ga da igra za Srbiju, što je igrač Crvene zvezde drage volje na kraju i prihvatio.

"Ovako stoje stvari, igrao sam dvije utakmice za kadetsku reprezentaciju BiH. Kasnije sam bio na kampu za U19 reprezentaciju kod selektora Dubravka Orlovića. Uredno sam se odazivao na pozive selektora BiH u to vrijeme", rekao je Gudelj nedavno.

"Iskreno mislim da sam bio jedan od najboljih igrača, ne samo na svojoj poziciji već generalno na tom kampu. Kasnije su se desile neke fudbalske stvari u vidu ponude jedne menadžerske agencije koju sam odbio i nakon toga nisam više dobijao poziv za reprezentaciju BiH. Mediji su pisali da sam izdajnik i ne znam šta, a niko me nije kontaktirao da pita šta se stvarno desilo. Osjetio sam nepoštovanje i rekao sam da se više neću odazivati pozivima u selekciju BiH", rekao je Gudelj i objasnio zašto je izabrao Srbiju.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Osim njega, u mlađim kategorijama BiH - i to samo za selekciju do 17 godina - igrao je i Mijat Gaćinović, još jedan Trebinjac, ali rođen u Novom Sadu. Odigrao je tri meča prije nego što je zatim promijenio sportsko državljanstvo i sa Srbijom bio prvak Evrope (U19) i svijeta (U20), dok je za "A" tim odigrao 30 utakmica.

Izvor: MN PRESS

U mlađim kategorijama BiH, takođe kod selektora Sakiba Malkočevića u U17 selekciji, igrao je i Nemanja Jović (24). Nekadašnji "vunderkind" Partizana je potom prešao u mlađe selekcije Srbije, pa je stigao do "A" tima kod Dragana Stojkovića Piksija i odigrao je dvije prijateljske utakmice - protiv Jamajke i Japana. Od tada je njegova karijera u padu, pa nije dobijao nove pozive, a trenutno igra za Kalbu iz Emirata.

Dvojica čekaju samo poziv Srbije

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Dosta je igrača koji imaju srpske papire i koji su igrali za naše selekcije koje je Bosna i Hercegovina "vrbovala" - recimo tu su i Zvjezdan Misimović, Rade Krunić, Ognjen Vranješ i Samed Baždar, s tim da postoje i oni koji su odbili. Planiraju da igraju samo za Srbiju, tako da su rekli "ne" reprezentaciji BiH.

Jedan od njih je David Vuković (22), fudbaler banjalučkog Borca, koji je u dva navrata odbijao poziv Sergeja Barbareza. Radi se o igraču iz Banjaluke koji je igrao za mlađe kategorije BiH, ali za "A" neće, nadajući se pozivu Srbije.

"Reći ću vam da je David Vuković već dva puta rekao da ne želi da igra za reprezentaciju. Drugi put je zaista bio suvišan. Gubimo vrijeme na priču o igračima koji nisu tu. Zašto mi ne bismo pozvali nekoga koji ima kvalitet? On ne želi da igra za Bosnu i Hercegovinu, to je njegova stvar. Zašto da vodimo diskusiju o tome. To je posao novinara, da odu u Banjaluku i da ga pitaju što ne želi. Ja pozivam one koji žele da igraju za reprezentaciju", rekao je selektor Barbarez.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Uz njega, BiH je odbio i štoper Svetozar Marković (26) koji igra Ligu šampiona sa Slovanom iz Bratislave. Marković je prošao mlađe selekcije Srbije, bio čak i kapiten "orlića", ali do "A" selekcije Srbije nije stigao. To je htio da iskoristi Savo Milošević dok je sjedio na selektorskoj klupi, ali ga je Marković odbio i još se nada pozivu "matice".

Vladan Kovačević "zabranjen"

Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Status golmana Vladana Kovačevića je posebna priča. Čuvar mreže iz Banjaluke, koji danas brani za Norič, bio je u mlađim selekcijama Bosne i Hercegovine i nikad nije debitovao za "A" selekciju iako je na klupi sjedio nekoliko puta.

Na kraju ga je Srbija "vrbovala" i ubijedila ga da bude dio srpskog tima kod Dragana Stojkovića Piksija, ali je izbio problem - u trenutku kada je tražio dozvolu nije imao srpsko državljanstvo.Upravo zbog toga FIFA nije dozvolila Vladanu Kovačeviću da debituje za Srbiju i po svemu sudeći nikada i neće, a u BiH više ne žele da ga zovu u državni tim kada znaju da je htio u drugu reprezentaciju.

"Vladan Kovačević će teško moći da igra za Srbiju", rekao je Piksi o administrativnoj zavrzlami: "Nije pitanje želje i volje, nego tehničke prirode i papirologije. Da budem jasniji, radi se o datumu kada je Kovačević dobio i da li je dobio srpski pasoš.

Ako zovete igrača, bez obzira što je Srbin i ima pravo po FIFA regulativama da igra, a ako nema pasoš od nekog datuma - nego ga dobije recimo danas - onda ne može. Ono što su meni objašnjavali, to je problem". "Ja nisam išao da provjeravam da li ima ili nema, na njima je da riješe i ako se to riješi - debitovaće. Imao je sjajnu sezonu u Poljskoj, ali je procedura takva i žao mi je".

FIFA je u međuvremenu najavila promjenu spornog pravila, ali se u slučaju Vladana Kovačevića ništa nije promijenilo.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 05:31 Veljko Paunović: Tako nigde nećemo stići Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije

(MONDO, Milutin Vujičić)