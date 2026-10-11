Poraz od koga se srpski fudbal oporavlja godinu dana: Rana od Albanije još boli, Paunović uporno traži lijek

Godinu dana nakon poraza od Albanije, srpska reprezentacija se bori sa problemima, a Paunović aktivno traži rješenja za tim. Neka se naziru.

Izvor: MN PRESS

Prije tačno godinu dana reprezentacija Srbije je doživjela jedan od najtežih poraza, od Albanije 0:1 na stadionu "Dubočica" u Leskovcu, kojim je raspršen san o plasmanu na SP 2026. Poslije tog meča selektor Dragan Stojković Piksi spakovao je stvari i otišao.

"Ponudio sam ostavku, ne idem sa ekipom u nedjelju u Andoru", rekao je Stojković i završio svoj boravak na klupi dug četiri i po godine i 55 utakmica (skor 26-14-15). Krajem tih kvalifikacija Veljko Paunović je preuzeo nacionalni tim i pokušao da napravi čudo na Vembliju protiv Engleske. Očekivano, nije imao šanse da to uradi.

Bilo je nemoguće da se preko noći riješe veliki i naslijeđeni problemi, a veliki posao je pred Paunovićem i danas, tačno godinu dana od jednog od naših najtežih poraza. U međuvremenu je selektor počeo da oporavlja Srbiju kroz takmičarske mečeve i djeluje da se poslije prva četiri kola Lige nacija naziru konture onoga što želi, bez obzira na četiri poraza od Grčke, Holandije (dva puta) i Njemačke.

Tadić se vratio i ponovo vodi igru Srbije

Izvor: MN PRESS

Dušan Tadić nije želio da nastavi saradnju sa Piksijem i zvanično se oprostio od reprezentacije, ali je Paunović našao način da ga ubijedi da se vrati. Ne odmah i ne brzo, ali su se vezista i selektor dogovorili i ove jeseni je bilo očigledno da je Tadić i dalje igrač koji mora da vodi igru srpskog tima i koji to radi bolje od svih.

Takođe, vratila su se i braća Milinković-Savić i takođe postali starteri kod Paunovića, a Vanja je bio jedan od najboljih igrača "orlova" u septembru i oktobru, bez obzira na konačne ishode mečeva.

Paunović našao centarfora za budućnost

Izvor: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tog 11. oktobra, Mihajlo Cvetković u Anderlehtu još je sabirao utiske iz svog prvog pravog nastupa za belgijskog velikana - 5. oktobra igrao je 38 minuta protiv Standarda iz Liježa u okviru kojih je dao gol.

Godinu kasnije, Cvetković je sasvim legitiman kandidat za mjesto prvog centarfora reprezentacije Srbije, posebno nakon jako lijepog gola protiv Holandije u Amsterdamu. Može se reći da je uz Tadićev povratak upravo promocija mladog Nišlije najbolja vijest srpskog tima u posljednjih 12 mjeseci.

Debitovao je Cvetković za "A" tim pod Piksijem u plej-ofu za Ligu nacija na Ernst Hapelu protiv Austrije u martu 2025. Narednu šansu dobio je sedam mjeseci kasnije, protiv Andore. Zoran Bata Mirković poslao ga je na teren poslije odlaska Stojkovića, a Paunović ga je ove jeseni potpuno gurnuo u vatru i odužio mu se napadač za to..

Albanija ostala bez Mundijala i selektora

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Brazilski stručnjak Silvinjo napustio je klupu Albanije u maju, nakon što nije uspio da sa svojim timom izbori plasman na Svjetsko prvenstvo. U polufinalu baraža izgubio je sa Albancima od Poljske 1:2, a ona je potom eliminisana u meču odluke od Švedske.

Silvinjo je vodio Albance na Evropskom prvenstvu 2024, a na klupi Albanije naslijedio ga je Italijan Rolando Maran.

Srbija traži put ka Evropskom prvenstvu

Izvor: MN PRESS

Pred reprezentacijom Srbije su još dvije utakmice u Ligi nacija u novembru, protiv Njemačke na "Marakani" 13. novembra i protiv Grčke 16. novembra. Biće to još dvije prilike da Paunović uigra ekipu i pripremi je za ono glavno - kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028.

Žrijeb za te kvalifikacije biće održan 6. decembra u Belfastu, a utakmice će početi 25. marta 2027. i ekipe će se godinu dana boriti za odlazak na završni turnir u Engleskoj, Republici Irskoj, Velsu i Škotskoj.