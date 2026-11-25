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Izvor: Yassine Filali Baba / imago sportfotodienst / Profimedia

Večeras je u terminu 21 sat odigrano još sedam utakmica Lige šampiona, te je na taj način kompletirano 5. kolo ovog takmičenja.

Najveću senzaciju priredili su fudbaleri Lila koji su na svom terenu pobijedili minhenski Bajern rezultatom 2:1, uz komičan autogol Pavlovića.

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Wsh il a miser Lille vainqueur ? https://t.co/V41a6QL0SU — (@s3i212_)November 25, 2026

Liverpul je deklasirao Klub Briž, dok je Mančester ponovo ostao bez pobjede, pošto je remizirao protiv Sportiga. Roma je napravila iznenađenje i ostala neporažena u Parizu.

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