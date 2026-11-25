Barselona je savladala Sabah, a Viljareal Slaviju iz Praga u Ligi šampiona.

Izvor: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / Profimedia

Sabah je ponovo poražen u Ligi šampiona, a sada ih je savladala Barselona na gostovanju. U timu iz Azerbejdžana nije bilo Veljka Simića koji je ostao na klupi, dok je nekadašnji fudbaler Partizana Ksander Severina odigrao 61 minut.

Sve je počelo golom Entonija Gordona u 31. minutu, da bi Gordon postigao gol i dva minuta kasnije, ali ga je poništio VAR. Poslije poluvremena uspio je Gordon ponovo da pogodi u 51. minutu, da bi Karim Adejemi dao gol u 55. minutu. Na 4:0 povisio je Gabrijel Žezus, da bi ipak Mikels dao gol tri minuta kasnije za konačnih 4:1.

Vidi opis Barselona razbila Sabah: Veljko Nikolić sa klupe gledao poraz, Ksander Severina bio na terenu Sabah - Barselona Sabah - Barselona FK Barselona Sabah - Barselona FK Barselona Sabah - Barselona FK Barselona Sabah - Barselona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

U drugom meču Lige šampiona odigranom u istom terminu bilo je mnogo mirnije, pao je samo jedan gol. Na kraju je Viljareal u gostima savladao Slaviju iz Praga 1:0 (0:0). Jedini pogodak dao je Talon Bjukenan u 62. minutu na asistenciju Ajozea Pereza. Mogla je Slavija do izjednačenja u 81. minutu kada je sviran penal, ali je taj penal poništen. Imao je u finišu Mikautadze nekoliko šansi, ali ih nije iskoristio.

Na tabeli je Barselona sada četvrta sa 12 bodova, Viljareal je ušao među ekipe koje prolaze dalje sa šest bodova i 22. je na tabeli, dok Sabah ima tri boda i 32. je, a Slavija je 34. sa bodom i jedna je od tri ekipe bez pobjede uz Lil i Slovan iz Bratislave.