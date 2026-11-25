Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Gentu u 4. kolu Konferencijske lige, a trener Rijera jasan je: "Hoću dvije stvari – da pobijedim i da igram dobro."

Izvor: MONDO

Trener Crvene zvezde Albert Rijera poručio je uoči gostovanja Gentu u Konferencijskoj ligi da već ima spreman sastav i jasan plan igre, ističući da njegov tim u Belgiji želi kontrolu na terenu i sva tri boda, uprkos kadrovskim problemima.

Španski stručnjak u ovaj meč ulazi bez četvorice važnih igrača koji su ostali u Beogradu – suspendovanog Aleksandra Kataija i povrijeđenih Bambe Dijenga, Timija Maksa Elšnika i Derika Lukasena. Ipak, Rijera ne traži alibi.

"Sto odsto znam ko će igrati sutra jer smo pričali o tome šta je plan. Igrači tačno znaju šta očekujem od njih. Naravno, neću ništa otkrivati. Jako su fokusirani, očekujem da kontrolišemo utakmicu i budemo protagonisti. Moramo biti oprezni u tranziciji i sa kontranapadima. Fudbal nije samo kontrola meča, već postizanje golova. Nemamo mnogo opcija u napadu, ali izaći ćemo sa 11 igrača i siguran sam da ćemo stvarati šanse“, istakao je Rijera.

On je dodao da su svi igrači koji su doputovali spremni, uključujući i Marka Arnautovića kao jednu od opcija, a na pitanje da li bi radije izabrao buran meč i pobjedu ili mirnu utakmicu i bod, odgovorio je u svom stilu:

"Postavljate mi to pitanje, a znate moj odgovor. Hoću dvije stvari – da pobijedim i da igram dobro. Ako igramo dobro, imamo veće šanse da pobijedimo."

Rijera je naglasio da je generalno zadovoljan kako ekipa usvaja njegove zamisli u igri sa loptom i bez nje, ocijenivši da je to proces u kojem odlučuju detalji. Belgijske novinare zanimalo je i koga bi izdvojio iz redova domaćina, ali je trener crveno-bijelih u prvi plan stavio kolektiv.

"Imate dobre igrače, ne bih mogao da izaberem jednog. Kada svi igraju zajedno, to je najveća prednost u fudbalu. Više volim da govorim o timskoj i kolektivnoj igri nego o pojedincima", zaključio je Rijera.

Optimistična poruka iz svlačionice

Očekivanja pred duel iznio je i mladi prvotimac crveno-bijelih Stefan Gudelj, koji vjeruje da pobjeda u Belgiji otvara vrata plasmana u sam vrh tabele.

"Mislim da će biti slična utakmica kao protiv Lugana. Ako budemo ispoštovali dogovor iz svlačionice i uđemo sa dovoljnom čvrstinom, dobićemo utakmicu. Vrijeme je nebitno, slično je kao kod nas. Bitno je da uđemo dobro u meč, sve zavisi od nas. Prvenstvo nam ide dobro, u Evropi nismo imali sreće i zaslužili smo više. Sa pobjedom se penjemo gore i idemo u Top 8."

Što se tiče tradicije, Zvezda ima maksimalan učinak protiv Genta – u prethodna dva međusobna susreta, odigrana u grupnoj fazi Lige Evrope 2020. godine, srpski tim je slavio oba puta (2:1 u Beogradu i 2:0 u Belgiji).