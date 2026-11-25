Zbog toga što je čak 11 igrača na Mundijalu za kadete, Crvena zvezda nije mogla da izbjegne težak poraz u Ligi šampiona.
Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak uveče nastaviti takmičenje u Konferencijskoj ligi, ali su njihove mlađe kolege već u srijedu odigrale evropski meč. Bez velikog broja standardnih prvotimaca koji su trenutno na Mundijalu, Zvezdini omladinci doživjeli su debakl u Ligi šampiona - bolji je bio RB Salcburg (5:0) u Austriji.
Zvezdina odbrana prvi put je kapitulirala već u 7. minutu utakmice i tada je postalo jasno da će gosti iz Beograda teško do pozitivnog rezultata. Bez nekoliko ključnih igrača i u podmlađenom sastavu, Zvezda je pokušavala da doživi što manji poraz na gostovanju. I nije uspjela u svojoj namjeri.
Bolan poraz Zvezde u Ligi šampiona: Bez pola tima nisu mogli da izbjegnu debakl
RB Salcburg je u 56. minutu postigao drugi gol na meču i duplirao prednost, a zatim je u periodu od 79. do 89. minuta još tri puta tresao mrežu. Kako se utakmica približila kraju tako je opao fokus Zvezdinih igrača, ali i njihova spremnost da dobiju duele protiv starijih rivala.
Crvena zvezda je meč u Austriji počela u sastavu Grčevski - Pejaković, Vranić, Popović, Mitrović - Trpevski, Miletić, Bakalović - Šarić - Damjanović, Petrović. Igrali su još: Toković, Grbić, Kikić, Jevtić i Rajić.
Čak 11 talentovanih fudbalera Crvene zvezde trenutno se nalazi sa svojim reprezentacijama na Svjetskom prvenstvu za kadete. To znači da je trener Đorđe Rakić, nekadašnji prvotimac crveno-bijelih, imao ogromnih problema sa sastavljanjem tima za evropski meč.