Zbog toga što je čak 11 igrača na Mundijalu za kadete, Crvena zvezda nije mogla da izbjegne težak poraz u Ligi šampiona.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak uveče nastaviti takmičenje u Konferencijskoj ligi, ali su njihove mlađe kolege već u srijedu odigrale evropski meč. Bez velikog broja standardnih prvotimaca koji su trenutno na Mundijalu, Zvezdini omladinci doživjeli su debakl u Ligi šampiona - bolji je bio RB Salcburg (5:0) u Austriji.

Zvezdina odbrana prvi put je kapitulirala već u 7. minutu utakmice i tada je postalo jasno da će gosti iz Beograda teško do pozitivnog rezultata. Bez nekoliko ključnih igrača i u podmlađenom sastavu, Zvezda je pokušavala da doživi što manji poraz na gostovanju. I nije uspjela u svojoj namjeri.

Vidi opis Bolan poraz Zvezde u Ligi šampiona: Bez pola tima nisu mogli da izbjegnu debakl Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

RB Salcburg je u 56. minutu postigao drugi gol na meču i duplirao prednost, a zatim je u periodu od 79. do 89. minuta još tri puta tresao mrežu. Kako se utakmica približila kraju tako je opao fokus Zvezdinih igrača, ali i njihova spremnost da dobiju duele protiv starijih rivala.

Crvena zvezda je meč u Austriji počela u sastavu Grčevski - Pejaković, Vranić, Popović, Mitrović - Trpevski, Miletić, Bakalović - Šarić - Damjanović, Petrović. Igrali su još: Toković, Grbić, Kikić, Jevtić i Rajić.

Čak 11 talentovanih fudbalera Crvene zvezde trenutno se nalazi sa svojim reprezentacijama na Svjetskom prvenstvu za kadete. To znači da je trener Đorđe Rakić, nekadašnji prvotimac crveno-bijelih, imao ogromnih problema sa sastavljanjem tima za evropski meč.