Zrinjski u omladinskoj Ligi šampiona: Mostarci moraju preko Gibraltara do dvomeča sa PAOK-om!

Juniori Zrinjskog 16. septembra počinju sa takmičenjem.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Juniori Zrinjskog startovaće ovog mjeseca sa takmičenjem u omladinskoj Ligi šampiona.

Mostarci su u prošloj takmičarskoj godini superiorno osvojili titulu u bh. prvenstvu. Imali su 69 bodova, čak 10 više od Sarajeva kao najbližeg pratioca, i potpuno zasluženo stekli pravo da se kroz "stazu državnih šampiona" bore za mjesto u nokaut fazi.

Za protivnika u prvom kolu Zrinjski će imati ekipu Linkoln Red Imps, predstavnika Gibraltara. Prvi meč igraće se 16. septembra u Mostaru, dok je revanš na Gibraltaru zakazan za 13. oktobar.

U slučaju da budu uspješni u ovom dvomeču, fudbaleri iz Mostara će u drugom kolu ukrstiti koplja sa solunskim PAOK-om. Gostovali bi 28. oktobra, dok bi Grci u Hercegovinu stigli 4. novembra.

SISTEM TAKMIČENJA

Omladinska Liga šampiona je podijeljena u dvije "staze" - "stazu Lige šampiona", u kojoj igraju omladinski timovi ekipa koje nastupaju u seniorskoj eliti, i "stazu domaćih šampiona", gdje se kroz tri kvalifikaciona kola takmiče oni prvaci država čiji seniori nisu u eliti.

Kad je riječ o "stazi Lige šampiona", od 36 timova 22 će se naći u eliminacionom dijelu. Tamo će im se pridružiti još 10 pobjednika dvomeča "staze domaćih šampiona", među kojima je, kako rekosmo, i Zrinjski.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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