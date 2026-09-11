Rožman zbog viroze propustio konferenciju pred Borac! U Zrinjskom ne razmišljaju o suđenju: "Neka bude pravi derbi"

Uoči velikog derbija Premijer lige Bosne i Hercegovine u kojem Zrinjski gostuje aktuelnom šampionu Borcu u Banjaluci, medijima se obratio pomoćni trener Mostaraca Andrej Kvas.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Zrinjski u Banjaluku putuje u sjajnoj atmosferi sa maksimalnim učinkom od 18 bodova iz šest odigranih kola, ali u taboru "plemića” nema opuštanja uprkos tome što Borac trenutno zaostaje osam bodova (uz utakmicu manje).

"Znamo kome idemo u goste, aktuelnom šampionu BiH. Posljednjih godina se pokazalo da je ovo pravi derbi. Borac je odlična ekipa, sjajni su u posjedu lopte, a uz nas su najbolji u ligi. Izborili su i Konferencijsku ligu drugi put u tri godine, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu", rekao je pomoćnik Simona Rožmana, koji nije najavio meč u Banjaluci zbog viroze.

"Poštedili smo ga obaveza da se oporavi i očekujemo da sutra bude 100% spreman na klupi".

Izvor: HŠK Zrinjski

Prema njegovim riječima, Zrinjski je odlično počeo sezonu, ali je naglasio da je to samo početak sezone.

"Krenuli smo vrhunski i 100% smo zadovoljni sa šest pobjeda. Ipak, ne zavarava nas to što Borac ima utakmicu manje i osam bodova zaostatka. Imamo svoj plan i put. Ovo jeste važna utakmica, ali sezona je tek počela".

Pomoćni trener Zrinjskog se osvrnuo i na zdravstveni bilten unutar ekipe, rekavši da u sastavu neće biti Marka Vrankovića i Nevena Đuraseka, ali da su ostali spremni uprkos gustom rasporedu.

"Kada ekipa pobjeđuje, nema potrebe za velikim promjenama. Imamo jednu ili dvije dileme, ali konačnih 11 odrediće se na dan utakmice".

Na pitanja o suđenju i činjenici da utakmicu sudi arbitar bez velikog iskustva (Amin Efendić iz Sarajeva, prim.aut) u ovakvim derbijima, Kvas je ostao suzdržan.

"Mi se nećemo baviti suđenjem. Fokusiraćemo se na ono na šta imamo uticaj - našu igru, pripremu i sadržaj na terenu. Nadam se da će sve biti korektno i da ćemo gledati pravi derbi", zaključio je pomoćni trener Zrinjskog.

Derbi susret sedmog kola na rasporedu je u subotu na Gradskom stadionu u Banjaluci s početkom u 20.45 časova, a direktan prenos je na TV Arena Sport.

Premijer liga BiH, sedmo kolo

Petak

Čelik - Radnik (20.00)

Subota

Široki Brijeg - BSK (18.00)

Borac - Zrinjski (20.45)

Nedjelja

Sloga Doboj - Željezničar (18.30)

Velež - Sarajevo (20.45)







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(MONDO)