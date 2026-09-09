UŽIVO, ŽELJEZNIČAR - SARAJEVO: Nervoza na "Grbavici"

Željezničar i Sarajevo od 18 časova na "Grbavici" igraju zaostali susret 2. kola Premijer lige BiH, 160. sarajevski derbi.

U srijedu od 18.00 časova na stadionu "Grbavica" igra se odgođeni meč 2. kola Premijer lige BiH - 160. sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva.

Željezničar u meč ulazi u kompletnijem sastavu i nakon dvije sedmice uigravanja pod vođstvom trenera Davida Muslere, uzdajući se u podršku oko 10.000 navijača sa tribina. S druge strane, Sarajevo u goste stiže u podignutoj formi nakon dvije vezane pobjede protiv Širokog Brijega i Borca. Oba trenera u najavi susreta ističu visoki intenzitet i fokusiranost na detalje kao ključne faktore za osvajanje bodova.

Meč sa "Grbavice, na kojem će pravdu dijeliti sarajevski arbitar Nihad Ljajić, pratićemo uživo u tekstualnom prenosu, a detalje susreta potražite klikom na karticu "Razvoj događaja".