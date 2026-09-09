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UŽIVO, ŽELJEZNIČAR - SARAJEVO: Nervoza na "Grbavici" 0
Željezničar - Sarajevo
Željezničar - Sarajevo
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UŽIVO, ŽELJEZNIČAR - SARAJEVO: Nervoza na "Grbavici"

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Željezničar i Sarajevo od 18 časova na "Grbavici" igraju zaostali susret 2. kola Premijer lige BiH, 160. sarajevski derbi.

U srijedu od 18.00 časova na stadionu "Grbavica" igra se odgođeni meč 2. kola Premijer lige BiH - 160. sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva.

Željezničar u meč ulazi u kompletnijem sastavu i nakon dvije sedmice uigravanja pod vođstvom trenera Davida Muslere, uzdajući se u podršku oko 10.000 navijača sa tribina. S druge strane, Sarajevo u goste stiže u podignutoj formi nakon dvije vezane pobjede protiv Širokog Brijega i Borca. Oba trenera u najavi susreta ističu visoki intenzitet i fokusiranost na detalje kao ključne faktore za osvajanje bodova.

Meč sa "Grbavice, na kojem će pravdu dijeliti sarajevski arbitar Nihad Ljajić, pratićemo uživo u tekstualnom prenosu, a detalje susreta potražite klikom na karticu "Razvoj događaja".

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Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
18:11

11' - Prijete i gosti

Šarić je sada ubacio sa lijeve strane, ali niko od njegovih saigrača nije ispratio centaršut. Prvo uzbuđenje pred golom Željezničara, ali i dalje čekamo na pravu šansu.

18:10

10' - Nervozan početak na obje strane

Mnogo duela na startu derbija, ali i razgovora sa sudijom Ljajićem. Čini se da su i jedni i drugi veoma nervozno ušli u meč.

18:08

8' - Mala gužva na terenu

Prvi korner na utakmici imali su domaći, stvorila se gužva u šesnaestercu gostiju, ali nema uzbuđenja.

18:00

1' - Počeo je meč

Izvor: Promo/FK Željezničar

17:56

Uskoro počinje 160. sarajevski derbi

Sve je spremno, lijepo ispunjena "Grbavica" dočekuje 160. duel sarajevskih vječitih rivala.

17:19

SASTAV SARAJEVA:

  • FK SARAJEVO: Banić, Ivanišević, Šarić, Elezi, Beganović, Dajčer, Ignatkov, Meite, Pidro, Kuprešak, Barišić. Trener: Zoran Zekić.

17:04

SASTAV ŽELJEZNIČARA:

  • FK ŽELJEZNIČAR: Abdulahović, Marko Karamarko, Ibrišimović, Marin Karamarko, Nastić, Pejić, Radovac, Dabo, Šišić, Kunja, Piloto. Trener: David Muslera.

16:58

"Grbavica" spremna za najveći bh. derbi

15:58

Zoran Zekić: "Sarajevski derbi je uvijek priča za sebe"

Sarajevo nije otvorilo prvenstvo na način na koji se očekivalo, ali dvije vezane pobjede, protiv Širokog Brijega na "Pecari" i Borca na Koševu, vratile su samopouzdanje u ekipu Zorana Zekića.

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"Gradski derbi je utakmica koja sama po sebi ne traži dodatnu motivaciju. Svi koji su dio FK Sarajevo dobro znaju šta ovaj susret znači našem klubu, našim igračima i, prije svega, našim navijačima. To je utakmica koja nosi posebnu emociju, ali istovremeno zahtijeva maksimalnu koncentraciju i odgovornost", rekao je Zekić.

Izvor: YouTube/FK Sarajevo/Screenshot

15:57

David Muslera: "Jedna od najljepših utakmica u BiH"

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Trener Željezničara David Muslera pred sarajevski derbi istakao je posebnost ove utakmice: "Imati 10.000 ljudi na tribinama koji nas podržavaju, kao što to uvijek rade, predstavlja veliki plus. Zato ovom prilikom želim poručiti da sutra želim vidjeti punu 'Grbavicu'. Potrebni su nam svi. Ta podrška je veliki plus i zaista je nevjerovatna.

Mislim da sam već na prvoj utakmici ove sezone mogao osjetiti tu atmosferu, a prema onome što sam čuo i vidio na snimcima, osjećaj će biti nevjerovatan. Kao i uvijek, potrebni su nam svi", rekao je strateg Željezničara.

Izvor: FK Željezničar

15:54

Službena lica

Duel sarajevskih rivala povjeren je sudiji iz glavnog grada BiH Nihadu Ljajiću. U radu će mu pomagati Banjalučanin Nebojša Žugić i još jedan Sarajlija Amir Kadić.

Četvrti sudija je Armin Kukić iz Bugojna. Delegat susreta biće Jasmin Memišević iz Breze, posmatrač suđenja je Rusmir Mrković iz Sarajeva, dok je za bezbjednost zadužen Semir Džaferović (Goražde).

U VAR sobi biće Sabrija Topalović iz Zenice i njegov pomoćnik Arnel Novalić (Doboj-Istok).

15:48

Rivali izjednačeni pred 160. derbi

Zanimljivo je da Željezničar i Sarajevo u dosadašnjoj istoriji imaju identičan skor u gradskom derbiju. U prethodnih 159 utakmica oba tima ostvarila su po 48 pobjeda, dok su 63 susreta završena bez pobjednika. Čak je i gol-razlika identična - 190:190.

15:45

Stanje na tabeli:



Standings provided by Sofascore

15:45

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