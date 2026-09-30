Meta uvela pretplatu za Facebook: Stranice mogu besplatno objaviti samo dva linka mjesečno

Meta uvodi pretplatničke pakete za Facebook stranice. Korisnicima koji nisu pretplaćeni ograničava se broj objava sa eksternim linkovima na dva mjesečno.

Izvor: Meta

Meta je uvela Meta One, pretplatničke pakete za Facebook i Instagram, a jedna od promjena koja je privukla posebnu pažnju jeste ograničavanje objava sa eksternim linkovima.

Prema informacijama koje su objavili administratori pojedinih Facebook stranica, korisnicima koji nisu pretplaćeni omogućene su samo dvije objave sa eksternim linkom mjesečno, nakon čega se od njih traži da pređu na plaćeni paket.

To znači da stranice koje svakodnevno objavljuju linkove ka svojim sajtovima više ne mogu računati na neograničeno besplatno dijeljenje takvog sadržaja, ukoliko su obuhvaćene ovim ograničenjem.

Meta One donosi dodatne mogućnosti

Meta je 15. septembra predstavila Meta One kao novu pretplatničku uslugu namijenjenu kreatorima i poslovnim korisnicima.

Među funkcijama koje Meta navodi za plaćene korisnike su napredni alati za objavljivanje, analitika, podrška i mogućnost korištenja linkova u organskim objavama i Reelsima. Cijena zavisi od paketa i tržišta, a napredni paket počinje od 49,99 dolara mjesečno.

Ograničavanje linkova, međutim, nije potpuno nova funkcija. Meta je sličan test počela još krajem 2025. godine, kada su pojedine Facebook stranice i profili u Professional Modeu dobili ograničenje od dva posta sa eksternim linkom.

Šta to znači za portale?

Promjena je posebno značajna za medije koji Facebook koriste za distribuciju vijesti.

Umjesto dosadašnjeg modela, u kojem portal može objaviti veliki broj Facebook postova sa linkovima ka svojim tekstovima, pogođene stranice nakon dva takva posta mjesečno moraju birati između objavljivanja sadržaja bez linka i korištenja plaćene Meta usluge.

Za portal koji dnevno objavljuje desetine vijesti, dva linka mjesečno praktično nisu dovoljna za dosadašnji način rada.

Važno je, međutim, da Meta nije objavila da se ovo ograničenje odnosi na sve Facebook stranice. Prema dosadašnjim informacijama, publisher stranice, odnosno stranice izdavača, bile su izuzete iz ranijeg testa. Zbog toga nije moguće tvrditi da će svaki portal automatski dobiti ograničenje.

Ipak, činjenica da se istovremeno sa lansiranjem Meta One proširuje test ograničavanja eksternih linkova pokazuje da Meta sve više vezuje napredne mogućnosti objavljivanja za svoje pretplatničke pakete.

Za korisnike koji se nađu pod ograničenjem, poruka je jednostavna: dva linka mjesečno besplatno, a za veći broj objava potrebna je pretplata.