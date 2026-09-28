Facebook zaključava naloge korisnika: Neće vas pustiti na profil dok ne uradite ovo

Ako Facebook traži da uključite Advanced Protection i napravite Passkey, riječ je o bezbjednosnoj mjeri koju Meta aktivira pojedinim nalozima.

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Ako vam je Facebook iznenada zaključao nalog i traži da napravite Passkey kako biste ponovo dobili pristup, niste jedini. Meta pojedinim korisnicima aktivira Advanced Protection, a bez završetka bezbjednosnog podešavanja više ih ne pušta na profil.

Pogođenim korisnicima se prikazuje poruka "Turn on Advanced Protection to get back into your account", uz objašnjenje da će nalog ostati zaključan dok ne naprave Passkey.

Kako izgleda zaključan Facebook profil i Advanced Protection poruka.

Izvor: SMARTLife

Advanced Protection namijenjen je prvenstveno nalozima za koje Meta procijeni da su izloženiji hakerskim napadima ili imaju potencijal da dopru do velikog broja ljudi. Sistem je ranije bio poznat kao Facebook Protect, a kompanija ga već godinama postepeno uvodi većem broju korisnika.

Ovoga puta važan dio procedure je Passkey. Umjesto klasične lozinke, korisnik se na Facebook može prijavljivati otiskom prsta, prepoznavanjem lica ili načinom na koji već otključava svoj telefon.

Meta naglašava da pritom ne dobija vaše biometrijske podatke. Otisak prsta ili sken lica ostaju na uređaju i ne šalju se kompaniji.

Kada završite podešavanje Passkey-a i aktivirate Advanced Protection, Facebook bi trebalo ponovo da omogući pristup nalogu. Ako još niste zaključani, status možete provjeriti kroz Settings & privacy > Settings > Accounts Centre > Password and security > Advanced protection.

Ipak, budite oprezni sa mejlovima koji koriste slična upozorenja za krađu naloga. Ako dobijete ovakvu poruku, najsigurnije je da ne otvarate ponuđene linkove, već da direktno pokrenete Facebook aplikaciju ili otvorite Facebook i tamo provjerite da li vas čeka isto upozorenje.

(Mondo)