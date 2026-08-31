Testirali smo HONOR Pad 20: Gejming, serije, posao - sve što vam treba

Snapdragon 7 Gen 3, 10.100 mAh baterija, veliki 12,1-inčni ekran, 6 zvučnika i poseban režim koji menja laptop. Honor Pad 20 se našao na SmartLife testu.

Izvor: Filip Kepić

Prošla su vremena kada su tableti primarno služili da djeca gledaju crtaće na zadnjem sjedištu automobila ili da sa njih ležerno prelistavamo vijesti prije spavanja. Od ovih uređaja se danas traži skoro sve što očekujemo i od laptopa - ali po mogućstvu u znatno lakšem formatu i sa drastično nižom cijenom.

Upravo na toj granici između konzumacije i produktivnosti pozicioniran je uređaj koji se već neko vreme nalazi na našem testu - Honor Pad 20.

Zamisao proizvođača ovde je potpuno jasna - ponuditi veliki ekran i sposoban zvučni sistem za imerzivno gledanje sadržaja, ali i pružiti namjenski PC režim koji cijeli interfejs transformiše u radnu površinu za ozbiljniji posao.

Da li je Honor uspio da napravi balans koji većinu korisnika lišava potrebe za nošenjem klasičnog laptopa i koja su unapređenja u odnosu na prošlogodišnji Pad 10? Odgovore donosimo u detaljnom testu koji slijedi.

Honor Pad 20: Dizajn

Izvor: Filip Kepić

Honor Pad 20 donosi usavršenu vizuelnu formulu svog prethodnika, uz suptilne dorade u izradi koje odmah stavljaju do znanja da je u pitanju uređaj visokog kvaliteta izrade.

Kućište je u potpunosti izliveno iz jednog komada aluminijuma ("unibody" dizajn), sa mat obradom koja prilično dobro prikriva otiske prstiju i ne klizi pod prstima. Sa debljinom od svega 6,29 mm i težinom od oko 525 grama, Honor Pad 20 uspijeva da ostane izuzetno tanak s obzirom na kapacitet baterije koja se nalazi u njemu.

Dimenzije od 277,1 x 179,3 mm diktirane su velikim panelom, pa je jasno da se radi o formatu koji traži oslonac na sto, krilo ili učešće obje ruke pri rukovanju. Ipak, blago zaobljene ivice aluminijumskog rama sprečavaju da se ivice urezuju u dlanove tokom dužih sesija čitanja ili gledanja videa.

Na prednjoj strani nalazi se ravan ekran opasan simetričnim, tankim okvirima - ali ne i pretankim jer pružaju dovoljno prostora za odlaganje palčeva bez opasnosti od slučajnih dodira po ekranu. Prednja kamera je pozicionirana na dužoj desnoj ivici (ili gornjoj, zavisi kako se gleda), što je najpraktičnije rješenje za video pozive kada je tablet postavljen horizontalno.

Izvor: Filip Kepić

Poleđina djeluje minimalistički, sa uredno uklopljenim kružnim modulom kamere pri samom uglu. Kao i kod većine uređaja u ovoj kategoriji, prednja i zadnja kamera rezolucije 8 MP nemaju pretenciozne fotografske ambicije. Njihova primarna uloga su skeniranje dokumenata i video sastanci, gdje obavljaju posao bez ikakvih zamjerki.

Raspored tastera je kao na telefonima - POWER taster i klackalica za jačinu zvuka nalaze se na desnom boku (u uspravnom položaju) i pružaju čvrst i taktilan klik. USB-C port je pozicioniran na boku za punjenje i prenos podataka.

Audio sekcija je jedan od ključnih aduta ovog uređaja. Sistem od šest zvučnika uparen sa Honor Spatial Audio tehnologijom stvara bogat, izuzetno glasan i prostorno širok zvuk. Vokali su jasni, a distorzija izostaje čak i kada se jačina pojača do maksimuma, pa gledanje filmova donosi sjajan nivo imerzivnosti.

Honor Pad 20: Ekran

Izvor: Filip Kepić

Ekran Honor Pad 20 tableta predstavlja je najveće unapređenje u odnosu na prošlu generacija i jasno pokazuje koliko je proizvođač bio fokusiran na pružanje vrhunskog vizuelnog iskustva u ovoj klasi.

U pitanju je kvalitetan IPS LCD panel rezolucije 3.000 x 1.872 piksela (292 ppi), sa približno 16:10 odnosom stranica. Prikaz je izuzetno oštar i detaljan, pa su fotografije, tekst i veb stranice kristalno jasne. Odnos stranica se u praksi pokazao kao pun pogodak - pruža prostranu radnu površinu za rad u više prozora istovremeno, dok gledanje multimedije na Netflix-u ili YouTube-u djeluje zaista odlično.

Oštrinu i bogat prikaz dodatno prati podrška za 1,07 milijardi boja i široki DCI-P3 spektar, kao i brzina osvježavanja do 120 Hz. Kretanje kroz interfejs, prelistavanje obimnih dokumenata i skrolovanje veb stranicama proteklo je se izuzetno glatko tokom našeg testiranja.

Maksimalno osvjetljenje ekrana dostiže do 700 nita, što je osjetno unapređenje u odnosu na prethodne generacije. To omogućava komforno korišćenje i čitljivost sadržaja ne samo u zatvorenom prostoru, već i na otvorenom pod jačim dnevnim svjetlom. Boje su živopisne i prirodno podešene, bez prenaglašenog ili vještačkog zasićenja.

Zaštita očiju je segment u kom Honor ponovo dominira. Ekran nosi zvanične TÜV Rheinland sertifikate za nisku emisiju plavog svjetla na nivou hardvera i treperenje (Flicker-Free) koje neće izazvati glavobolje usled dužeg rada. Pored globalnog DC zatamnjivanja, prisutne su i napredne funkcije poput AI Circadian Night Display tehnologije, dinamičkog prigušivanja i posebnih režima za ublažavanje zamora očiju tokom dugotrajnog čitanja i rada.

Honor Pad 20: Performanse i softver

Izvor: Filip Kepić

Pod haubom Honor Pad 20 tableta nalazi se provjereni Snapdragon 7 Gen 3 čipset izrađen u 4 nm procesu, koji smo vidjeli i prošle godine. Proizvođač je ovaj procesor upario sa 8 GB RAM-a i do 256 GB interne memorije, a tu je i RAM Turbo funkcija koja pozajmljuje dio skladišnog prostora kako bi stvorila "virtuelni RAM" radi ostavljanja što većeg broja aplikacija otvorenim u pozadini.

Tokom svakodnevnog rada, sve se odvijalo glatko i bez neželjenih "zamuckivanja" - prelistavanje veb stranica, rad sa dokumentima, striming sadržaja i brzo prebacivanje između više otvorenih aplikacija radili su bez greške. Čipset nudi i sasvim pristojne grafičke performanse, pa je naslove poput PUBG Mobile ili Call of Duty Mobile bez većih problema moguće igrati pri stabilnih 60 fps. Ipak, za maksimalna grafička podešavanja i visoke stope osvježavanja u najzahtevnijim 3D igrama i dalje je potreban znatno skuplji flagship procesor.

Izvor: Filip Kepić

Na polju softvera, Honor Pad 20 donosi novi MagicOS 10 interfejs koji se oslanja na Android 16 i donosi niz korisnih alata zasnovanih na vještačkoj inteligenciji.

Nama je najinteresantnija funkcija softverskog paketa ipak bila namjenski PC režim. Njegovom aktivacijom interfejs se transformiše u radno okruženje nalik na klasične računare, što je značilo rad u više prozora (čija se veličina može menjati). Na ovaj način, tablet se uz tastaturu pretvara u veoma interesantnu alternativu laptopovima i nudi daleko fleksibilniju produktivnost pri ozbiljnijem radu.

Tu je i mogućnost uparivanja sa više uređaja, pa se prebacivanje fajlova između njih (bilo da je riječ o telefonu ili računaru) odvija veoma glatko, bez veće frikcije.

Honor Pad 20: Dodatna oprema

Izvor: Filip Kepić

Pravi potencijal Honor Pad 20 tableta u potpunosti dolazi do izražaja tek u kombinaciji sa dodatnom opremom namijenjenom ovom modelu.

Za sve koji planiraju da tablet koriste za rad, studije ili kucanje dužih tekstova, Honor nudi pametnu bežičnu tastaturu koja uređaj pretvara u vrlo praktičnu zamenu za prenosivi računar. Tastatura istovremeno služi i kao zaštitna futrola koja stabilno drži tablet pod idealnim uglom za rad na stolu. Kucanje je udobno, a dodatak donosi i punu podršku za prečice na tastaturi i rad sa mišem.

Izvor: Filip Kepić

Ljubiteljima pisanja, hvatanja bilješki i crtanja na raspolaganju je Magic Pencil 4s olovka. Olovka pruža visoku osjetljivost na pritisak, izuzetno nisku latenciju i prirodan osjećaj pisanja po prostranom ekranu, dok autonomija od oko 10 sati neprekidnog rada osigurava bezbrižno korišćenje tokom čitavog radnog dana.

Iako se ovi dodaci kupuju odvojeno, jasno je da Honor Pad 20 uz njih prestaje da bude samo masivni ekran za gledanje filmova i postaje ozbiljna mobilna platforma za produktivnost i kreativnost.

Honor Pad 20: Baterija i punjenje

Izvor: Filip Kepić

Veliki ekran i sposobne komponente traže i adekvatnu energetsku podršku, a Honor Pad 20 na ovom polju nudi jedno od svojih najjačih oružja. Ispod aluminijumskog kućišta nalazi se masivna baterija kapaciteta od 10.100 mAh.

U praksi, ovaj kapacitet osigurava izuzetnu autonomiju koja lako pokriva čitav dan intenzivnog korišćenja. Bilo da se koristi za maratonsko gledanje serija, rad u više aplikacija, čitanje ili kombinovani kancelarijski posao sa više otvorenih prozora, baterija uliva potpunu sigurnost da se utičnica neće tražiti usred dana. Uz umjereniji rad i korišćenje primarno za prelistavanje veb stranica i dokumentaciju, tablet bez problema može da izgura i po nekoliko dana rada.

Brzina žičnog punjenja deklarisana je na 45 W i predstavlja unapređenje u odnosu na prošlogodišnjih 35 W.

Kada se tablet poveže sa adapterom, punjenje baterije traje oko sat i po vremena. Ako uzmemo u obzir o kolikom se kapacitetu radi, ovo je sasvim prihvatljivo vrijeme koje omogućava da se uređaj brzo vrati u pogon i pripremi za naredne obaveze.

Prisutna je i funkcija obrnutog punjenja putem kabla, pa tablet po potrebi može da posluži i kao prenosivi izvor energije za dopunu pametnog telefona ili slušalica.

Honor Pad 20: Utisci

Izvor: Filip Kepić

Sa fokusom na veliki i oštar 12,1-inčni ekran, moćni sistemu od šest zvučnika i masivnu bateriji od 10.100 mAh - ovaj model nudi izvanredno iskustvo u konzumiranju multimedije, čitanju i svakodnevnom radu.

Sa softverske strane, MagicOS 10 i namenski PC režim prave jasnu razliku u odnosu na klasične Android tablete, pretvarajući uređaj u vrlo sposobnu prenosivu stanicu za studente i sve koji posao obavljaju kroz dokumente, veb aplikacije i sastanke. Iako Snapdragon 7 Gen 3 nije flagship rešenje, za gotovo sve potrebe pruža stabilan i brz rad bez pregrijavanja i zastoja.

Zato, za sve koji traže pouzdan, izdržljiv i estetski odmeren tablet koji uspješno spaja zabavu i mobilnu produktivnost, Honor Pad 20 se nameće kao jedan od najzanimljivijih izbora u svojoj klasi.