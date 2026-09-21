Jedno podešavanje rutera vam usporava Wi-Fi: Aktivno je još od 1999. godine, a mnogi ni ne znaju

Promenom jednog podešavanja rutera možete drastično smanjiti kašnjenje i osloboditi pun kapacitet kućne Wi-Fi mreže.

Izvor: YouTube / Lamar MK

Vaš kućni Wi-Fi možda je sporiji zbog tehnologije stare više od četvrt vijeka, a da toga niste ni svjesni. Podrška za 802.11b standard iz 1999. godine i dalje je fabrički uključena na mnogim ruterima, zbog čega moderni telefoni, televizori i računari mogu nepotrebno da gube dio dostupnog protoka.

802.11b predstavljen je u septembru 1999. godine i omogućavao je brzine do 11 Mbps na frekvenciji od 2,4 GHz. Proizvođači rutera i danas zadržavaju kompatibilnost sa ovim standardom kako bi čak i veoma stari uređaji mogli da se povežu na mrežu.

Problem je što kompatibilnost sa starim uređajima ima svoju cijenu. Mnogi ruteri podrazumijevano koriste mješoviti 802.11b/g/n režim ili zadržavaju stare brzine prenosa od 1, 2, 5,5 i 11 Mbps.

Ruter neprestano šalje kontrolne signale koji omogućavaju uređajima da pronađu i koriste Wi-Fi mrežu. Ovi signali, uključujući takozvane "beacon" pakete, šalju se najnižom obaveznom brzinom koju svi podržani uređaji mogu da razumiju.

Ukoliko je omogućena brzina od 1 Mbps, dio ovog saobraćaja može da se šalje upravo tom brzinom. Problem je što se beacon signali emituju oko 10 puta u sekundi za svaku mrežu, pa se izgubljeno vrijeme brzo nagomilava.

Razlog je jednostavan - na jednom Wi-Fi kanalu u datom trenutku može da emituje samo jedan uređaj. Paket poslat brzinom od 1 Mbps zauzima kanal znatno duže nego isti paket pri 54 Mbps, dok svi ostali uređaji čekaju.

Situacija postaje još gora ukoliko se na mrežu zaista poveže neki 802.11b uređaj. Ruter tada može da aktivira dodatne zaštitne mehanizme koji omogućavaju njegov rad, ali istovremeno dodatno smanjuju performanse modernijih uređaja.

Jedno podešavanje može da ubrza Wi-Fi

Rešenje zavisi od rutera koji koristite. Ukoliko podešavanja nude opciju Minimal Data Rate, minimalnu brzinu na mreži od 2,4 GHz moguće je povećati sa 1 na 12 Mbps.

Za domaćinstva sa starijim pametnim uređajima sigurnija opcija je 6 Mbps. Time se uklanjaju sve stare 802.11b brzine, uz manju vjerovatnoću da će pametne utičnice, senzori i drugi IoT uređaji izgubiti vezu.

Na mnogim TP-Link, Netgear i Asus ruterima ne postoji posebno podešavanje minimalne brzine. Umjesto toga, potrebno je pronaći režim rada 2,4 GHz mreže i promjeniti ga sa 802.11b/g/n mixed na 802.11g/n ili, gdje je dostupno, 802.11n/ax.

Izvor: MakeUseOf

Naravno, ova promjena ima i malu cijenu. Niže brzine prenosa imaju veći domet, pa uređaj na samoj ivici Wi-Fi pokrivenosti može ranije da izgubi signal. Međutim, reč je uglavnom o područjima u kojima je veza već toliko slaba da nije naročito upotrebljiva.

Najviše pažnje treba obratiti na starije IoT uređaje koji koriste mrežu od 2,4 GHz. Nakon promjene podešavanja provjerite da li pametne utičnice, termostati, senzori i drugi povezani uređaji i dalje normalno rade.

Ukoliko neki od njih izgubi vezu nakon postavljanja minimalne brzine na 12 Mbps, spustite je na 6 Mbps. Na taj način možete zadržati najveći dio prednosti uklanjanja zastarjelih brzina, a da stariji uređaji nastave normalno da funkcionišu, piše MakeUseOf.