Inovacija ili prijetnja: Naučnici iskoristili nešifrovane podatke rutera za praćenje i prepoznavanje ljudi

Običan Wi-Fi ruter u vašoj dnevnoj sobi ili lokalnom kafiću postao je opasan alat u pogrešnim rukama.

Izvor: AI ilustracija / SmartLife

Wi-Fi mreže koje koristimo u domovima, kafićima i kancelarijama mogle bi ubrzo da postanu nevidljivi alati za masovni nadzor.

Istraživači sa Tehnološkog instituta u Karlsrueu (KIT) dokazali su da obično radio-talasno zračenje Wi-Fi rutera može prepoznati i identifikovati ljude sa skoro 100 odsto tačnosti, bez upotrebe kamera ili specijalnih senzora.

Ova tehnologija radi na principu sličnom klasičnoj kameri, s tim što umjesto svjetlosnih talasa analizira način na koji se radio-talasi odbijaju od tijela i namještaja u prostoriji. Kompjuterski sistem iz tih signala stvara trodimenzionalnu sliku prisutnih osoba, pa prepoznavanje pojedinca traje svega nekoliko sekundi.

Za razliku od dosadašnjih metoda praćenja, ovaj sistem ne zahtijeva nikakav uređaj kod posmatrane osobe.

Nije važno da li sa sobom nosite pametni telefon ili sat, jer sistem ne prati vaš uređaj, već fizičke promjene u radio-talasima koje nastaju kada se vaše tijelo kreće kroz prostor.

Sama tehnologija ne traži nikakvu specijalnu ili skupu opremu. Naučnici su iskoristili nešifrovane podatke koje obični telefoni i računari redovno šalju ruteru radi optimizacije veze, poznate kao beamforming feedback information (BFI).

Analizom ovih javno dostupnih podataka u mreži, sistem kreira jasnu sliku okruženja koju model vještačke inteligencije koristi za trenutnu identifikaciju.

U testiranju u kom je učestvovalo 197 osoba, sistem je uspješno prepoznao pojedince bez obzira na ugao iz kog su posmatrani ili način na koji su hodali.

Istraživači upozoravaju da ova tehnologija nosi ozbiljan rizik po ljudska prava i privatnost, jer omogućava potpuno nevidljiv nadzor bez svijesti građana.

Zbog toga stručnjaci pozivaju da se u predstojeće svjetske Wi-Fi standarde odmah ugrade bezbjednosne zaštite, kako bi se spriječila zloupotreba rutera za masovno praćenje stanovništva, piše Science Daily.