Šta nam donosi novi Wi-Fi 8: Stabilnija veza umjesto još većih brzina

Posljednjih godina standardi za bežično povezivanje doživjeli su veliki napredak. Iako su mnogi korisnici i dalje sasvim zadovoljni mrežama zasnovanim na vaj-faju 6, sve veći broj novih uređaja već podržava vaj-faj 6E ili najnoviji vaj-faj 7.

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Sljedeći korak u razvoju ove tehnologije biće vaj-faj 8, ali za razliku od prethodnih generacija, njegov glavni cilj neće biti povećanje maksimalne brzine, već stvaranje stabilnije, pouzdanije i otpornije mreže.

Pouzdanost umesto rekordnih brzina

Osma generacija vaj-faja predstavlja promjenu u načinu na koji se razvijaju bežične mreže. Dok su raniji standardi uglavnom bili usmjereni na veći protok podataka, vaj-faj 8 stavlja akcenat na ključne karakteristike svakodnevnog korišćenja – stabilnost veze, manje kašnjenje i bolju pokrivenost signalom.

Novi standard razvija Institut inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE), a jedan od njegovih glavnih ciljeva biće omogućavanje neprekidne povezanosti uređaja čak i kada se korisnik kreće kroz prostor. To bi trebalo da smanji broj prekida veze i eliminiše takozvane "mrtve zone", prenosi RTS.

Kao i prethodne generacije, vaj-faj 8 biće kompatibilan sa starijim uređajima. Novi ruteri moći će da komuniciraju sa telefonima, laptopovima i drugim uređajima koji koriste starije standarde. Ipak, pune prednosti nove tehnologije biće dostupne samo na uređajima koji imaju podršku za vaj-faj 8.

Tehnologije za pouzdaniju vezu

Jedna od najvažnijih novina biće bolja koordinacija više pristupnih tačaka. Umjesto da ruteri međusobno stvaraju smetnje, oni će moći efikasnije da sarađuju, što bi trebalo da donese bolju pokrivenost signalom, veću efikasnost mreže i manju potrošnju energije.

Vaj-faj 8 trebalo bi da omogući i neprimjetno prebacivanje između različitih pristupnih tačaka. To znači da korisnici tokom video-poziva, gledanja sadržaja ili igranja onlajn igara ne bi trebalo da primete prekide prilikom prelaska sa jednog dijela mreže na drugi.

Novi standard unaprediće i upravljanje mrežnim saobraćajem. Sistemi za prepoznavanje prioriteta uređaja omogućiće da aktivnosti koje zahtijevaju minimalno kašnjenje, poput video-poziva i onlajn igara, dobiju prednost u odnosu na manje osjetljive aktivnosti, kao što je gledanje filmova ili serija.

Pored toga, vaj-faj 8 trebalo bi da smanji uticaj smetnji koje stvaraju druge bežične tehnologije, poput blututa, Treda i Zigbija, koje mogu negativno uticati na kvalitet signala.

Ista maksimalna brzina, manje kašnjenje

Na papiru, vaj-faj 8 neće donijeti povećanje maksimalne brzine u odnosu na vaj-faj 7. Teorijski maksimum ostaće oko 46 gigabita u sekundi, a koristiće se isti frekvencijski opsezi – 2,4, 5 i 6 gigaherca.

Ipak, stvarna poboljšanja trebalo bi da budu vidljiva u svakodnevnom korišćenju. Prema ciljevima razvoja novog standarda, brzina prenosa u uslovima slabijeg signala mogla bi da bude veća do 25 odsto, kašnjenje smanjeno za oko četvrtinu, a broj izgubljenih paketa podataka značajno manji.

Najveću korist od novog standarda imaće korisnici u stambenim zgradama i gusto naseljenim sredinama, gde veliki broj bežičnih mreža često dovodi do smetnji i nestabilne veze.

Kada stiže vaj-faj 8?

Uvođenje novog standarda za vaj-faj obično traje nekoliko godina, jer je proizvođačima čipova, rutera i drugih uređaja potrebno vrijeme da novu tehnologiju primene u svojim proizvodima.

Pošto je sertifikacija za vaj-faj 7 završena početkom 2024. godine, očekuje se da bi vaj-faj 8 zvanično mogao da bude sertifikovan tokom 2028. godine.

Ipak, proizvođači već sada rade na razvoju uređaja zasnovanih na novom standardu. Kompanije koje proizvode čipove pripremaju svoja rješenja, dok su neki proizvođači, poput TP-Linka, već najavili prve rutere i meš sisteme koji bi mogli da se pojave do kraja 2026. godine.

Stručnjaci, međutim, smatraju da većina korisnika neće imati potrebu za brzom zamjenom opreme, naročito ako im vaj-faj 7 već obezbeđuje dovoljno brzu i stabilnu vezu.

Razvoj vaj-faja 8 pokazuje da budućnost bežičnih mreža više neće zavisiti samo od sve većih brzina, već prije svega od njihove pouzdanosti, stabilnosti i sposobnosti da podrže sve veći broj pametnih uređaja, servisa zasnovanih na vještačkoj inteligenciji i tehnologija interneta stvari.