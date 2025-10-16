logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stvar koju nikada ne smijete držati pored rutera: Zbog nje vam je Wi-Fi slab, a internet spor

Stvar koju nikada ne smijete držati pored rutera: Zbog nje vam je Wi-Fi slab, a internet spor

Autor D.V. Izvor Smartlife
0

Prije nego što pozovete provajdera da se požalite na loš Wi-Fi, provjerite šta ste stavili pored rutera - možda sami sebi sabotirate konekciju.

Spor Wi-Fi internet? Ovu stvar nikada ne smijete držite pored rutera Izvor: Shutterstock

Ako vam se čini da vam je Wi-Fi sporiji nego inače, uzrok bi mogao biti upravo ono što se nalazi pored rutera. Iako sporiji internet često može biti posljedica samog provajdera ili zastarjelog paketa, predmeti koji okružuju vaš ruter takođe mogu značajno uticati na kvalitet veze.

Prema riječima tehničkih stručnjaka, položaj rutera može napraviti ogromnu razliku između stabilne veze i konstantnog učitavanja, bilo da gledate filmove, igrate igrice ili radite od kuće. Stručnjaci iz kompanije Audio Technica upozoravaju da držanje uređaja poput Bluetooth zvučnika ili neke vrste Bluetooth uređaja preblizu ruteru nije dobra ideja, jer se Bluetooth i Wi-Fi signali mogu međusobno ometati, piše Express.

To se dešava zato što Bluetooth uređaji i Wi-Fi ruteri koriste slične radio-frekvencije. Kada se više uređaja „bori“ za isti prostor signala, može doći do svojevrsne „saobraćajne gužve“, što usporava vašu internet vezu.

Šta možete da uradite?

Izvor: Shutterstock

Na njihovoj stranici za podršku objašnjeno je:

"Mnogi Wi-Fi ruteri istovremeno prenose signal na više kanala. Ako se u blizini nalazi previše Wi-Fi mreža koje zauzimaju veći dio spektra, vaši Bluetooth uređaji možda neće imati dovoljno slobodnog prostora na koji bi mogli ‘preskočiti’. To je čest uzrok Bluetooth smetnji. Udaljavanje Bluetooth uređaja od Wi-Fi signala pomoći će da se poboljša performans obje veze."

Prije nego što promenite internet provajdera ili platite skuplji paket, pokušajte da postavite ruter na centralno i otvoreno mjesto u stanu ili kući po mogućstvu dalje od kuhinje ili debelih zidova koji blokiraju signal.

Zanimljivo je da smetnje ne izazivaju samo Bluetooth uređaji. Mikrotalasna takođe rade na sličnim frekvencijama i mogu da utiču na jačinu Wi-Fi signala. Dakle, ako želite što brži i stabilniji internet, držite ruter što dalje od Bluetooth uređaja i mikrotalasne.

Izvor: nova.rs

Možda će vas zanimati

Tagovi

ruter Internet wifi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS