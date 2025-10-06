logo
U Srpskoj oko 20 odsto stanovništva nikad nije koristilo računar

Izvor SRNA
U Republici Srpske internet priključak ima 94,3 odsto domaćinstava, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Internet priključak ima 96,5 odsto domaćinstava u gradskom području i 92,8 odsto u seoskim naseljima.

Računar nikada nije koristilo 20,6 odsto stanovništa od 16. do 74. godine, dok samo 3,8 odsto da nikada nije koristilo internet.

Računar svakodnevno koristi 60,8 odsto lica, dok internetu više puta u toku dana pristupa 87,1 odsto korisnika.

Polovina "internet populacije" su korisnici internet bankarstva.

Istraživanje provedeno prošle godine pokazalo je da stručnjake informaciono-komunikacionih tehnologija zapošljava 16,2 odsto preduzeća u Republici Srpskoj.

Svako drugo preduzeće obezbjeđuje zaposlenima prenosive uređaje koji omogućavaju mobilnu internet vezu.

Tagovi

Internet Republika Srpska

