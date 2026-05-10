Besplatan javni internet u 116 opština i gradova u BiH

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Ozvaničen početak uspostavljanja javnih wi-fi mreža

Besplatan javni internet u 116 opština i gradova u BiH Izvor: Smart Life/ Unsplash/ Paul Hanaoka

U Banjaluci je danas ozvaničen početak uspostavljanja javnih wi-fi mreža i u okviru ove inicijative građani u 116 opština i gradova širom BiH postepeno će dobiti pristup besplatnom, brzom i pouzdanom internetu na lokacijama poput trgova, parkova, biblioteka, škola i ustanova kulture.

Riječ je inicijativi za lakši pristup onlajn-uslugama "Wi-fi za Balkan", kao dijelu projekta "EU4Digital", koji finansiraju EU i Njemačka, a realizuje Njemačka razvojna agencija - GIZ.

Iz Delegacije EU u BiH saopšteno je da će u narednim sedmicama građani širom BiH moći da se povežu na besplatne wi-fi mreže u javnim prostorima svojih gradova i opština.

Telekom operater "M:tel" izabran je posredstvom javnog tendera za realizaciju i održavanje wi-fi infrastrukture koju finansiraju EU i Njemačka na odabranim javnim lokacijama.

U okviru ove inicijative besplatan javni vaj-faj biće uspostavljen u oko 500 opština i gradova širom Balkana.

