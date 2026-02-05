Dovoljno je samo uklučen Wi-Fi: Kako napadači koriste osnovne funkcije telefona za krađu podataka

Uključen Wi-Fi, stare mobilne mreže i NFC čine telefone ranjivim na napade, tvrde eksperti za sajber bezbjednost u najnovijem izvještaju.

Izvor: Thaspol Sangsee / Shutterstock.com

Većina ljudi vjeruje da su bezbjedni na internetu ako izbegavaju fišing poruke, sumnjive sajtove i neprovjerene aplikacije. Ipak, napadačima je često dovoljno da iskoriste i najosnovnije funkcije telefona. Ponekad je dovoljan samo uključen Wi-Fi.

Na to sada upozorava i CERT-FR, francuska agencija za sajber bezbednost, koja je objavila izveštaj u kojem navodi da svi moderni pametni telefoni imaju ozbiljne ranjivosti. Wi-Fi i mobilne mreže se posebno ističu kao nešto što korisnike izlaže neočekivanom riziku.

Zašto je Wi-Fi opasan kada ste van kuće?

Kako navodi CERT-FR, korisnici koji se povezuju na javne Wi-Fi mreže izloženi su takozvanim "man-in-the-middle" napadima. U takvim slučajevima, haker se neprimjetno ubacuje između rutera i korisnika, čime dobija mogućnost da presreće podatke bez ikakvog upozorenja.

Ovi napadi se najčešće dešavaju na nezaštićenim mrežama. Kafići, tržni centri i hoteli su posebno rizična mjesta.

Drugi čest scenario je takozvana "Evil Twin" metoda. Napadači prave lažnu Wi-Fi mrežu koja izgleda kao legitimna. Kada se korisnik poveže, umjesto interneta dobija zlonamerni softver i potencijalno gubi kontrolu nad uređajem.

Francuske vlasti upozoravaju i na opasnosti zastarelih mobilnih mreža, poput 2G. Ove mreže koriste prevaziđene bezbjednosne mehanizme i znatno su lakše za probijanje. Iako smo krajem 2025. godine zagazili u 5G eru, 2G je i dalje aktivan na ovim prostorima.

Kako se zaštititi u praksi

Izvor: Shutterstock

Najjednostavnija zaštita je da potpuno isključite Wi-Fi i Bluetooth funkcije kada vam nisu potrebne. To, naravno, nije uvijek izvodljivo. Ako već morate da ih koristite, isključite ih odmah nakon završetka.

Na Android telefonima dovoljno je da u brzom meniju dodirnete Wi-Fi ikonicu. Na iPhone uređajima situacija je malo komplikovanija. Bezbjednije je da Wi-Fi isključite direktno kroz podešavanja, jer pojedine funkcije, poput AirDrop-a, mogu ostati aktivne.

Izbjegavajte javne mreže kad god je to moguće. Nemojte se povezivati ni na privatne mreže koje ne poznajete, čak i ako djeluju bezazleno. Takođe, isključite automatsko povezivanje na mreže u podešavanjima telefona.

CERT-FR upozorava i na NFC. Ovu funkciju držite isključenu kada vam nije potrebna. Status možete provjeriti po "N" simbolu na telefonu.

Kao krajnju mjeru zaštite, možete koristiti Režim rada u avionu. On onemogućava sve bežične veze, ali ima i očigledan nedostatak - nećete primati pozive ni poruke dok je uključen.