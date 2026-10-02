Testirali smo Redmi Note 17 Pro Max 5G: Telefon sa baterijom od 9.210 mAh

Masivna baterija od 9.210 mAh, veliki AMOLED panel, Snapdragon 6 Gen 5 čipset i glavna kamera od 50 MP - evo kako se Redmi Note 17 Pro Max 5G telefon pokazao na našem testu.

Izvor: Ilija Baošić

Nije lako napraviti dobar telefon srednje klase u 2026. godini. Cijene memorijskih čipova naglo su porasle, proizvodnja telefona je postala značajno skuplja, a najveći pritisak osjećaju upravo povoljniji modeli, kod kojih proizvođači imaju najmanje prostora za manevar.

To znači da ćemo i mi kao kupci morati malo da prilagodimo očekivanja u narednom periodu. Vrijeme kada je svaka nova generacija po sličnoj cijeni automatski donosila brži čip, bolju kameru i više memorije je naglo obustavljeno. Proizvođači sada moraju mnogo pažljivije da biraju gdje će štedjeti, a gdje će potrošiti ono što im je ostalo od budžeta.

Upravo u takvim okolnostima, na našem testu našao se Redmi Note 17 Pro Max 5G.

Xiaomi je imao težak zadatak - pronaći kompromise koje prosječan korisnik može da prihvati, a istovremeno ponuditi nešto zbog čega će novi model ipak biti vrijedan pažnje.

I čini se da je kompanija odlučila gdje želi da napravi najveću razliku. Xiaomi je u kućište ugradio ogromnu silicijum-ugljeničnu bateriju kapaciteta čak 9.210 mAh.

Redmi Note 17 Pro Max stiže kao telefon koji ne pokušava da bude bolji od prethodnika baš u svemu, već bira bitke u kojima želi da pobijedi. Pitanje je samo - da li je Xiaomi izabrao prave?

Redmi Note 17 Pro Max: Dizajn

Izvor: Ilija Baošić

Redmi Note 17 Pro Max napušta dizajnersku estetiku prethodne generacije i donosi potpuno novi, moderan izgled sa ravnim stranicama i redizajniranim modulom kamera na poleđini - koje je sada pomjereno u gornji lijevi ugao.

Prednju stranu zauzima potpuno ravni 6,83-inčni AMOLED ekran sa tankim okvirima, koji štiti flegšip Gorilla Glass Victus 2 staklo. Pri vrhu panela se nalazi diskretan otvor za selfi kameru, dok je ispod samog panela smješten optički čitač otiska prsta koji se prilikom našeg testiranja pokazao kao veoma pouzdan.

Što se tiče materijala, poleđina i ram su izrađeni od matirane plastike otporne na otiske prstiju. Model koji smo mi testirali je crne boje, a na raspolaganju su još i bijela i zelena.

Bijela je možda i najinteresantnija u ponudi, jer pod uticajem sunčeve svjetlosti mijenja nijansu iz nježno bijele u toplu narandžasto-roze boju.

Iako u sebi nosi masivnu bateriju, Xiaomi je uspio da zadrži debljinu kućišta na razumnih 8,6 mm. Sa težinom od 225 grama, Note 17 Pro Max jeste nešto teži uređaj, ali je težina dobro raspoređena duž cijelog tijela, pa nismo osjećali zamor pri dužem radu.

Ram je ravan, sa blago oborenim ivicama radi udobnijeg držanja u ruci. Ispod plastične površine nalazi se ojačana unutrašnja konstrukcija, pa telefon odaje utisak da je veoma čvrst i ne pokazuje znake uvijanje ili pucketanje pod pritiskom.

Raspored elemenata na kućištu su očekivani. Tasteri za jačinu zvuka i POWER nalaze se na desnom boku, dok su na dnu USB-C port, primarni mikrofon i fiokica za dvije SIM kartice (uz podršku za eSIM). Na vrhu i dnu nalaze se prorezi za stereo zvučnike koji podržavaju Dolby Atmos i opciju softverskog pojačavanja zvuka do 200% i 400%.

Ipak, glavna zvijezda dizajna jeste "Titan Quality" izdržljivost. Pored Victus 2 stakla, tu je sertifikovana otpornost na padove sa visine do 3 metra, kao i IP66 i IP68 oznake. To znači da je telefon zaštićen od prašine, potapanja u vodu na dubinu do 2 metra tokom 72 sata, ali i od direktnih mlazova vode pod visokim pritiskom i temperaturom.

Koliko je Xiaomi uvjeren u otpornost Redmi Note 17 Pro Max modela možda najbolje govori podatak da u aplikaciji kamere postoji namjenski režim za snimanje pod vodom.

Od nevidljivih detalja, IR dioda je skrivena u samom modulu kamera na poleđini, pa telefon može da funkcioniše kao daljinski upravljač, a tu je i NFC antena za bezbrižno beskontaktno plaćanje.

Redmi Note 17 Pro Max: Ekran

Izvor: Ilija Baošić

Ekran je bez sumnje jedna od najboljih tačaka Redmi Note 17 Pro Max telefona. Xiaomi je zadržao provjerenu formulu sa prethodnika, pa prednju stranu ponovo krasi prostrani 6,83-inčni AMOLED panel, čije osvjetljenje dostiže 3.500 nita u idealnim HDR uslovima.

U realnom radu i na direktnom suncu, automatsko osvjetljenje radi odličan posao, što u kombinaciji sa dubokim kontrastom i živopisnim prikazom garantuje besprijekornu čitljivost u svim uslovima.

Rezolucija od 1.280 × 2.772 piksela donosi veoma oštar prikaz, kristalno čist tekst i pregršt detalja. Panel podržava 12-bitnu dubinu boja i potpunu pokrivenost DCI-P3 spektra.

Stopa osvježavanja od 120 Hz obezbjeđuje glatku navigaciju kroz interfejse i brz odziv u svakodnevnom radu. Automatski režim pametno prilagođava frekvenciju između 60 Hz, 90 Hz i 120 Hz u zavisnosti od aplikacije i sadržaja, dok Always-On ekran radi na 30 Hz radi uštede energije. Pored toga, tu je i Wet Touch 2.0 tehnologija koja sprečava lažne dodire kada se na ekranu ili na prstima nalaze kapljice vode.

Podrška za HDR10+ i Dolby Vision sadržaje funkcioniše odlično na svim popularnim striming platformama, uključujući Netflix i YouTube. Za zdravlje očiju brine se napredno PWM zatamnjivanje visoke frekvencije od 3.840 Hz, koje drastično smanjuje nevidljivo treperenje pri nižim nivoima osvjetljenosti i sprečava zamor tokom dužeg korišćenja.

Redmi Note 17 Pro Max: Performanse i softver

Izvor: Ilija Baošić

Kada su u pitanju performanse, Redmi Note 17 Pro Max jasno pokazuje izmijenjene prioritete brenda za ovu generaciju. Pokreće ga Snapdragon 6 Gen 5, čipset srednje klase izrađen na 4 nm proizvodnom procesu, koji je primarno optimizovan za energetsku efikasnost, stabilnost i produženo trajanje baterije.

Ukoliko tražite maksimalne performanse i rekordne brojke na sintetičkim testovima - ovdje ih nećete pronaći.

Ipak, u svakodnevnom radu, sistem pruža potpuno korektne i pouzdane performanse. Društvene mreže, veb surfovanje, striming sadržaja i komunikacija rade bez ikakvih poteškoća, dok se prelazak između standardnih aplikacija odvija tečno i bez primjetnih zastoja.

Zahtjevniji korisnici i gejmeri treba da prilagode svoja očekivanja. Lakše igre i esport naslovi rade veoma stabilno, dok je kod grafički intenzivnijih naslova neophodno spustiti podešavanja detalja kako bi se obezbijedio stabilan broj frejmova. S druge strane, dobra vijest je da čip ima fantastičnu termalnu stabilnost, pa se telefon tokom dužeg rada uopšte ne zagrijava i zadržava potpuno identičan nivo performansi od početka do kraja.

Čipset na raspolaganju ima 8 GB LPDDR5X RAM-a, dok je za skladištenje na raspolaganju 256 ili 512 GB interne memorije.

Softversku stranu predvodi najnoviji HyperOS 3, zasnovan na Android 16 operativnom sistemu. Interfejs je brz i pun korisnih opcija, od kojih je najprimjetniji Hyper Island - Xiaomijeva interpretacija dinamičkog ostrva za praćenje aktivnosti u pozadini i brzi pristup kontrolama reprodukcije. Sistem donosi i bogat skup Xiaomi HyperAI funkcija za obradu teksta, transkripciju i pretragu, uz potpunu integraciju sa Google Gemini asistentom.

Kada je u pitanju dugovječnost, Xiaomi nudi veoma dobru garanciju. Redmi Note 17 Pro Max obećava 4 velike nadogradnje Android sistema i 6 godina redovnih sigurnosnih zakrpa.

Redmi Note 17 Pro Max: Kamere

Izvor: Ilija Baošić

Redmi Note 17 Pro Max ne može da se pohvali unapređenjima na polju kamera. Xiaomi je ovdje pristupio prilično skromno i primijenio provjeren recept u kom fokus stavlja na pouzdanu glavnu kameru, dok je sekundarni modul tu da ispuni osnovnu svrhu.

Ove godine nema ISOCELL modula od 200 MP. Glavna kamera koristi novi OmniVision senzor rezolucije 50 MP (sa f/1.5 otvorom blende i optičkom stabilizacijom).

Uprkos nižoj rezoluciji, dnevne fotografije izgledaju veoma lijepo, imaju dobar nivo detalja i odličan dinamički raspon. Obrada slike nije agresivna, pa nema vještačkog izoštravanja, a boje su živopisne i vjerne bez čudnih odstupanja u bijeloj boji.

Senzor nudi i vrlo dobro 2x uvećanje unutar aplikacije. Ipak, pošto nema namjenskog telefoto objektiva, već pri većim zum distancama kvalitet počinje primjetno da opada.

U noćnim uslovima, glavna kamera nastavlja da pruža vrlo dobre rezultate. Fotografije zadržavaju pohvalan nivo detalja u sjenkama, boje su prijatne, a i šum je dobro kontrolisan.

Vidi opis Testirali smo Redmi Note 17 Pro Max 5G: Telefon sa baterijom od 9.210 mAh Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 12 12 / 12 AD

Ultraširokougaona kamera oslanja se na jednostavniji senzor od 8 MP sa fiksnim fokusom. Po danu, ona služi svojoj svrsi kada želite da u kadar uhvatite više prostora, uz korektan dinamički raspon i dobre boje. Nivo detalja je, očekivano, skromniji u poređenju sa glavnim modulom, dok u noćnim uslovima kvalitet znatno opada.

Prednja kamera od 32 MP pravi solidne selfije. Tonovi kože u zatvorenom prostoru izgledaju prirodno, a dinamički raspon je vrlo dobar. Pošto nema autofokus, najljepše fotografije nastaju na standardnoj udaljenosti ruke.

Video snimanje glavnom kamerom ide do 4K rezolucije pri 30 frejmova u sekundi, dok optička i elektronska stabilizacija odrađuju dobar posao u smirivanju pokreta tokom hoda.

Redmi Note 17 Pro Max: Baterija i punjenje

Izvor: Ilija Baošić

Ako postoji oblast u kojoj Redmi Note 17 Pro Max potpuno dominira i pravi dramatičnu razliku u odnosu na sve što tržište trenutno nudi, to je bez sumnje baterija. Xiaomi je ovdje otišao korak dalje i ugradio kolosalnu silicijum-ugljeničnu bateriju kapaciteta od čak 9.210 mAh, čime je autonomiju podigao na nivo koji u potpunosti mijenja svakodnevne navike korišćenja.

Autonomija je ubjedljivo najveći adut ovog telefona. Pri umjerenoj do prosječnoj upotrebi, bez ikakvog problema moguće je izvući tri puna dana rada bez posezanja za punjačem. Čak i najzahtjevniji korisnici koji provode sate u strimovanju, navigaciji, društvenim mrežama i konstantno uključenom ekranu, mogu računati na najmanje dva dana potpune bezbrižnosti.

Xiaomi uz to obećava i izuzetnu dugovječnost baterije. Kompanija tvrdi da će zadržati preko 80% kapaciteta i nakon 1.600 ciklusa punjenja.

I pored ogromnog kapaciteta, punjenje ne traje vječno zahvaljujući podršci za brzo HyperCharge punjenje snagom do 100 W. Ukoliko imate ili kupite odgovarajući adapter (pošto se punjač ne dobija u pakovanju), baterija se od 0% do 100% dopuni za oko sat vremena. Ako uzmemo u obzir kolika je baterija u pitanju, ovo je fantastičan rezultat.

Kao veoma koristan dodatak, podržano je i obrnuto žično punjenje snage do 27 W, pa Redmi Note 17 Pro Max sa lakoćom služi i kao pravi pravcati powerbank za dopunjavanje bežičnih slušalica, pametnog sata ili drugog telefona u hodu. Bežično punjenje, očekivano, nije prisutno.

Redmi Note 17 Pro Max: Cijena i dostupnost

Izvor: Ilija Baošić

Redmi Note 17 Pro Max 5G nalazi se u prodaji od 17. septembra na srpskom tržištu i dostupan je kako u slobodnoj maloprodaji, tako i u ponudi domaćih mobilnih operatora.

Na raspolaganju su dvije memorijske konfiguracije, dok se raspon boja svodi na tri opcije - crnu, zelenu i atraktivnu bijelo-narandžastu varijantu. Početna preporučena cijena ovog modela u Srbiji iznosi 65.999 dinara.

Za sve koji planiraju kupovinu tokom ovog perioda, Xiaomi je obezbijedio i prateću promociju. Kupovinom i uspješnom registracijom modela Redmi Note 17 Pro 5G ili REDMI Note 17 Pro Max 5G, ostvaruje se pravo na jedan od tri ponuđena poklona po izboru: štapni usisivač (Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU), prečišćivač vazduha (Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact EU) ili pametnu grijalicu (Mi Smart Space Heater S EU).

Ova ponuda traje do 22. oktobra ili do isteka zaliha poklona.