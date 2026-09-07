Testirali smo Huawei Pura 90s Pro Max: Kralj fotografije donio unapređenja koja smo čekali

Nova periskopska kamera od 200 MP, 5G povezivanje, nova verzija Androida i bezbolna instalacija Google aplikacija. Novi Huawei Pura našao se na našem testu. U nastavku pročitajte kako se pokazao.

Izvor: Ilija Baošić

Kao direktan nasljednik P serije, Pura od samog starta nosi ogromno breme očekivanja - od nje se ne traži samo da bude dobar telefon, već da u domenu fotografije i dizajna postavlja standarde za čitavu industriju. I upravo je tako sa modelom koji se već mjesec dana nalazi na našem testu.

Na papiru, Pura 90s Pro Max donosi nekoliko prilično smijelih poteza - specifičan dizajn sa dvobojnim gradijentom koji se prvi put sa poleđine prelijeva i na aluminijumski ram, izuzetno svijetao ekran sa antirefleksivnim premazom, kao i telefoto kameru sa ogromnim senzorom od čak 200 MP. Sa softverske strane, tu je novi EMUI, konačno zasnovan na savremenijem Androidu 16, dok se za performanse i dalje brine Kirin čip - ovaj put sa 5G podrškom.

Koliko su ove izmjene promijenile svakodnevno iskustvo korišćenja? Vrijeme je da zaronimo u detaljno testiranje i provjerimo šta ovaj model zaista nudi u praksi.

Huawei Pura 90s Pro Max: Dizajn

Izvor: Ilija Baošić

Huawei Pura 90s Pro Max jasno stavlja do znanja da je riječ o uređaju koji nudi beskompromisnu flagship estetiku. Novi model zadržava osnovnu filozofiju svojih prethodnika, ali donosi neke bitne promjene.

Najdominantniji element na telefonu jeste masivno trouglasto ostrvo sistema kamera sa zaobljenim ivicama koje se uzdiže iznad staklene poleđine. Kamere štrče iz profila nekih pola centimetra, što je zaista impozantno, ali i neophodno za vrhunski kvalitet fotografija (o tome nešto kasnije).

Ono što je novo je ravan, a ne zaobljen aluminijumski ram. Huawei je bio jedan od posljednjih proizvođača koji su njegovali tradiciju zaobljenih bokova i ne možemo da kažemo da nam nije žao što se to promijenilo. Da, praćenje trendova je bitno, ali smatramo da je ovim potezom izgubljena određena doza elegancije. S druge strane, uređaj sada mnogo sigurnije leži u ruci, što je svakako veliki plus.

Izvor: Ilija Baošić

Sa dimenzijama od 164 x 77,1 x 8,1 mm i težinom od 230,5 grama, Pura 90s Pro Max je definitivno masivan uređaj. Međutim, raspodjela mase je izvanredno izbalansirana. U prilog ergonomiji prilikom jednoručnog korišćenja ide i pozicija ostrva kamere, jer se oslanja direktno na kažiprst i pruža ubjedljivu dodatnu tačku oslonca.

Model koji smo testirali stigao je u spektakularnoj Orange Ocean nijansi. Ono što ovu verziju čini jedinstvenom na tržištu jeste prvi dvobojni gradijent koji se prenosi i na sam polirani aluminijumski ram telefona. Prelijevanje svjetlo plave boje sa vrha u narandžastu na dnu se u milimetar poklapa sa poleđinom, što uživo djeluje izuzetno upečatljivo i osvježavajuće.

Prednja strana uređaja donosi potpuno ravan panel kog štiti nova generacija Kunlun Glass stakla sa specijalnim premazom protiv odsjaja i otisaka prstiju. Huawei navodi da je ovo staklo do 16 puta otpornije na ogrebotine i 25 puta otpornije na padove. Na polju izdržljivosti, telefon nosi i IP68 i IP69 sertifikate, što pruža apsolutnu bezbrižnost kada je u pitanju prodor prašine, pa čak izlaganje uređaja vodi pod visokim pritiskom i temperaturom.

Izvor: Ilija Baošić

Raspored tastera na ramu nije doživio promjene u odnosu na prethodnika. Tasteri za kontrolu jačine zvuka i POWER taster nalaze se na desnom boku, pri čemu je u sam POWER taster ugrađen čitač otiska prsta koji radi besprekorno i bez ijedne greške. Na dnu se nalaze USB-C port, primarni mikrofon, fiokica za dvije SIM kartice (podržan je i eSIM) i donji stereo zvučnik, dok se drugi nalazi na vrhu. Nije zaboravljen ni IR blaster za kontrolu kućnih uređaja, koji je vješto skriven među kamerama na poleđini.

Ono što se na prvi pogled ne vidi golim okom je velika nadogradnja mogućnosti povezivanja. Do decembra 2025. godine smo opraštali nedostatak 5G povezivanja, ali kako moderna mobilna mreže sada funkcioniše i u Srbiji, Huawei nije sebi smio da dopusti kiks. I nije. Pura 90s Pro Max donosi punu podršku za 5G, konačno!

S druge strane, ne možemo reći isto i za mobilno beskontaktno plaćanje. Iako telefon posjeduje NFC, Huawei Wallet i dalje ne podržava bankovne kartice iz Srbije. To znači da će korisnici morati da se oslone na mbanking aplikacije (ako podržavaju Tap-to-pay) ili da se naviknu da svoje kartice nose svuda sa sobom.

Za kraj ovog segmenta, moramo da se požalimo na sadržaj kutije. Huawei ovog puta nije spakovao punjač, nije zalijepio zaštitnu foliju na ekran, a zaštitna maska više nije modni detalj kao kod Pura 70 Ultra i Pura 80 Ultra telefona, već parče tvrde, providne plastike.

Da, iste stvari nećete vidjeti ni u kutijama najvećih konkurenata. Čak ni maska nije garantovana. Međutim, upravo je to bilo nešto po čemu se Huawei izdizao iznad svih.

Huawei Pura 90s Pro Max: Ekran

Izvor: Ilija Baošić

Kao što smo i navikli od kompanije Huawei, ugradnja ekrana najviše klase je mjesto gdje nema kompromisa, a Pura 90s Pro Max donosi impresivan panel koji pruža fantastično vizuelno iskustvo.

Prednjom stranom dominira 6,9-inčni LTPO OLED ekran rezolucije 1.308 x 2.880 piksela (gustine oko 460 ppi) sa podrškom za prikaz preko milijardu nijansi boja, kao i podrškom za HDR. Prikaz je ekstremno oštar, kontrast dubok, a uglovi gledanja besprekorni. Zbog izuzetno tankih i simetričnih okvira oko samog ekrana, osjećaj "uronjenosti" u sadržaj podignut je na još viši nivo, pa prednja strana izgleda veoma moderno.

Zvanični podaci ističu da osvjetljenje u piku dostiže do 3.000 nita. U praksi, čitljivost pod jarkim ljetnjim suncem je izvanredna. Ni u jednom trenutku nismo morali da škiljimo niti da telefon postavljamo pod određeni ugao kako bismo pročitali poruku. Ključnu ulogu igra i antirefleksivni premaz na samom Kunlun staklu, koji primjetno smanjuje odsjaj okoline.

LTPO tehnologija ekrana osigurala je dinamičko prilagođavanje stope osvježavanja u rasponu od 1 Hz do 120 Hz, što stvara balans između maksimalne fluidnosti i optimizovane potrošnje baterije. I zaista, fluidnost u radu je bila izvanredna, bilo da smo se kretali kroz interfejs ili kroz aplikacije koje podržavaju 120 Hz.

Tu su i visokofrekventno PWM zatamnjivanje i namjenske funkcijama za zaštitu vida, pa oni sa osjetljivim vidom ne moraju da brinu o zamaranju očiju i glavoboljama usljed korišćenja telefona u mračnijim uslovima.

Huawei Pura 90s Pro Max: Performanse i softver

Izvor: Ilija Baošić

Pod haubom Huawei Pura 90s Pro Max modela nalazi se Kirin 9030S čipset, izrađen na 5 nm proizvodnom procesu. Po sirovoj snazi procesora i grafičkog čipa Maleoon 935F, ovaj čipset se ne trka sa najjačim flagship rješenjima na sintetičkim testovima i po rezultatima je bliži čipovima srednje klase.

Međutim, u realnom svakodnevnom radu optimizacija je odlična, pa telefon djeluje brzo i responzivno. Prelistavanje sadržaja, otvaranje aplikacija i multitasking sa 12 GB LPDDR5X RAM-a funkcionišu glatko i bez zastajkivanja. Ipak, zbog slabijih grafičkih mogućnosti, ovo nije telefon koji je primarno namijenjen za najzahtjevnije gejming sesije. Sa druge strane, velika nadogradnja je to što ovaj čip donosi punu podršku za 5G povezivanje i Wi-Fi 7.

Što se softvera tiče, globalna verzija stiže sa novim EMUI 16 interfejsom koji se oslanja na Android 16, što je pravo iznenađenje, ali i značajan skok u odnosu na prethodnike.

Interfejs donosi prepoznatljivo okruženje sa velikim brojem korisnih funkcija, ali ne i staklenim dizajnom koji je ovih dana veoma popularan. Prisutne su i pametne AI funkcije poput AI Composition alata za preporuku najboljeg kadra pri slikanju, kao i AI retuširanje slika u galeriji, između ostalog.

Kao i prethodnih nekoliko godina, Pura 90s Pro Max fabrički stiže sa Huawei Mobile Services (HMS) ekosistemom i AppGallery prodavnicom umjesto Google servisa. Ipak, instalacija Google aplikacije i Play Store prodavnice nikada nije bila lakša zahvaljujući automatizovanom procesu instalacije MicroG i GBox rješenja nakon instalacije prve Google aplikacije kroz AppGallery.

Iskustvo je u praksi veoma stabilno i funkcionalno, ali u rijetkim slučajevima neke aplikacije, poput Google Wallet-a, jednostavno ne žele da funkcionišu, a pojedini Google Workspace nalozi zahtijevaju korišćenje alternativnih aplikacija za sinhronizaciju ako je administrator previše zaštitio pristup.

Huawei Pura 90s Pro Max: Kamere

Izvor: Ilija Baošić

Huawei Pura 90s Pro Max nastavlja tamo gdje je prethodnik stao i primarni fokus stavlja na kamere i njihove mogućnosti. Ova generacija donosi značajno prekomponovan sistem koji napušta 1-inčni senzor i mehanizam dvojnog telefoto sočiva, ali donosi vrhunski balans moćnog hardvera i True-to-Color 2.0 tehnologije.

Glavna kamera koristi senzor od 50 MP veličine 1/1.28 inča sa RYYB postavkom piksela, LOFIC tehnologijom, optičkom stabilizacijom (OIS) i naprednim fizički promjenljivim otvorom blende u rasponu od f/1.4 do f/4.0. Iako je senzor nešto manji nego prošle godine, novije tehnologije i naprednija optika obezbjeđuju besprekorne rezultate. Fotografije napravljene tokom dana izuzetno su oštre, bogate detaljima, sa odličnim dinamičkim rasponom i impresivno prirodnim prikazom boja. Glavna kamera i u uslovima slabijeg osvjetljenja isporučuje detaljne i čiste fotke bez šuma, sa zadržanom preciznošću tonova.

Zvijezda ove generacije je novi periskopski telefoto modul sa ogromnim senzorom od čak 200 MP (takođe 1/1.28 inča RYYB), koji donosi 4x optički zum (f/2.6 otvor blende) i odličnu optičku stabilizaciju. Pored izuzetnih 4x snimaka i portreta sa prirodnim "bokeh" efektom, senzor na raspolaganje stavlja impresivan hibridni zum na 8x i 10x nivou koji koristi crop tehnologiju visoke rezolucije bez vidljivog gubitka kvaliteta.

Vidi opis Testirali smo Huawei Pura 90s Pro Max: Kralj fotografije donio unapređenja koja smo čekali Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 11 / 11

Ovaj modul pruža fantastične rezultate i pri makro fotografisanju na minimalnoj udaljenosti od oko 15 cm.

Ultraširokougaona kamera oslanja se na senzor rezolucije 40 MP sa f/2.2 otvorom blende i autofokusom. Ona kreira odlične i oštre snimke širokih kadrova pri dnevnom svjetlu, sa ujednačenom paletom boja koja savršeno prati glavnu i telefoto kameru, dok u noćnim uslovima zadržava dobru ekspoziciju i dinamički raspon.

Bez obzira na to koja kamera se koristi, u pomoć uvijek priskače novi True-to-Color senzor koji služi za detaljnu analizu boja i svjetla u okolini kako bi fotografije imale što prirodnije i vjernije boje.

Moramo da pohvalimo i ultraširokougaona selfi kamera od 13 MP (f/2.0, autofokus), koja pruža prirodne tonove kože i odličan dinamički raspon.

Kada je u pitanju video snimanje, sve kamere (uključujući i prednju) podržavaju 4K rezoluciju pri 60 kadrova u sekundi, uz izuzetno konsistentne boje i vrhunsku stabilizaciju koja efikasno eliminiše potrese tokom hodanja.

Huawei Pura 90s Pro Max: Baterija i punjenje

Izvor: Ilija Baošić

Kada je u pitanju baterija, verzija Pura 90s Pro Max namijenjena evropskom tržištu stiže sa kapacitetom od 5.270 mAh.

U praksi, ova baterija pruža veoma dobru i pouzdanu autonomiju. Telefon bez ikakvih problema izdržava cijeli dan intenzivnog korišćenja - uključujući fotografisanje, prelistavanje interneta i gledanje video sadržaja - dok umjereniji korisnici mogu da računaju i na dva dana rada prije odlaska na punjač.

Na polju dopune baterije, telefon i ovaj put podržava brzo 100 W žično SuperCharge punjenje. Od 1% do 100% napunjenosti baterije trebalo nam je oko 50 minuta, što je veoma solidno vrijeme za ovaj kapacitet baterije.

Za ljubitelje bežičnih rješenja spremno je brzo bežično punjenje snage od čak 80 W uz odgovarajući punjač. Pored toga, prisutne su i funkcije obrnutog žičnog, kao i obrnutog bežično punjenje. To u znači da telefon vrlo lako može poslužiti kao izvor energije za punjenje slušalica, pametnih satova ili drugog telefona u hodu.

Huawei Pura 90s Pro Max: Dostupnost

Izvor: Ilija Baošić

Kupcima na ovim prostorima je na raspolaganju konfiguracija sa 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije, koja pruža više nego dovoljno prostora za skladištenje i besprekoran rad. Što se tiče boja, u ponudi su tri varijante: Blush Gold, upečatljiva Orange Ocean sa dvobojnim gradijentom na ramu i poleđini i Graphite Black.