Zaboravili ste šifru? Evo kako možete vidjeti sve sačuvane lozinke na telefonu u par koraka

Prije nego što krenete u naporan proces resetovanja zaboravljene lozinke za društvene mreže ili aplikacije, provjerite svoj pametni telefon.

Izvor: Ilija Baošić

Ne možete da se sjetite lozinke za Facebook, Instagram ili neki drugi nalog? Prije nego što je resetujete, provjerite telefon - velika je šansa da je lozinka već sačuvana i da možete da je vidite za manje od minuta.

Evo gdje treba da ih potražite i kako da prikažete sačuvanu lozinku.

Kako vidjeti sačuvane lozinke na Androidu

Na Android telefonima upravljanje lozinkama povezano je sa vašim Google nalogom. Najjednostavniji način da ih pronađete jeste pomoću zvanične Google Password Manager aplikacije.

Ukoliko je nemate na telefonu, Google Password Manager možete besplatno da instalirate iz Google Play prodavnice.

Kada instalirate aplikaciju, pratite sljedeće korake:

Otvorite Google Password Manager aplikaciju. Pronađite sajt ili aplikaciju čiju lozinku želite da vidite. Dodirnite željeni nalog. Potvrdite svoj identitet otiskom prsta, prepoznavanjem lica ili PIN kodom. Dodirnite ikonicu oka pored skrivene lozinke kako biste je prikazali.

Sačuvanim lozinkama možete pristupiti i bez posebne aplikacije. Na većini Android telefona potrebno je da otvorite Podešavanja (Settings) > Google > Password Manager.

Kako vidjeti sačuvane lozinke na iPhone-u

Apple takođe omogućava jednostavan pristup sačuvanim korisničkim imenima i lozinkama. Međutim, postupak zavisi od verzije iOS operativnog sistema koju koristite.

Na novijim verzijama (iOS 18 ili novije) sistema postupak je sljedeći:

Otvorite aplikaciju Passwords. Potvrdite svoj identitet pomoću Face ID-ja, Touch ID-ja ili šifre za otključavanje telefona. Pronađite željenu aplikaciju ili veb-sajt. Dodirnite odgovarajući nalog. Na ekranu će se prikazati sačuvano korisničko ime i lozinka.

Ako koristite stariju verziju iOS-a, sačuvane podatke možete pronaći na sljedeći način:

Otvorite Settings. Izaberite Passwords. Potvrdite svoj identitet pomoću Face ID-ja, Touch ID-ja ili šifre. Pronađite željenu aplikaciju ili veb-sajt. Dodirnite nalog kako biste vidjeli sačuvanu lozinku.

Sačuvane lozinke na Android i iPhone telefonima možete i da kopirate ili izmijenite. Ukoliko neki nalog više ne koristite, njegove sačuvane podatke možete potpuno da obrišete.

(Smartlife/Mondo)