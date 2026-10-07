Ponestaje vam prostora na telefonu? Ove 2 stvari su najčešći krivci, a rješenje je jednostavno

Uz nekoliko brzih optimizacija možete osloboditi desetine gigabajta i udahnuti nov život vašem telefonu bez neželjenih gubitaka.

Izvor: Ilija Baošić

Kada telefon prijavi da mu ponestaje prostora, prva reakcija mnogih je želja za novim uređajem, a zatim i nasumično brisanje fajlova. Međutim, dvije stvari se najčešće izdvajaju kao glavni krivci, pa oslobađanje nekoliko gigabajta ne mora da znači odricanje od fotografija koje želite da sačuvate.

U anketi portala Tom's Guide, 42% čitalaca navelo je fotografije i video snimke kao glavni razlog zbog kojeg im ponestaje memorije. Gotovo identičnih 41% najveći problem ima sa keš memorijom aplikacija koja se neprimjetno gomila u pozadini.

Preostalih 17% odgovora podijeljeno je između zaboravljenih preuzimanja i starih igara. Sva četiri problema mogu relativno lako da se reše, a u slučaju fotografija nije neophodno ni da ih trajno obrišete.

1. Fotografije i video snimci

Izvor: Ilija Baošić

Fotografije i video-snimci predstavljaju najveći pojedinačni problem prema rezultatima ankete, sa 42% odgovora. Ipak, oslobađanje prostora ne mora da znači brisanje uspomena, jer i iOS i Android omogućavaju prebacivanje originalnih fajlova u cloud.

Na iPhone-u je potrebno otvoriti Settings, zatim Apps i Photos, pa uključiti "Optimize Storage".

S druge strane, Android korisnici mogu da otvore Google Photos, dodirnu ikonicu profila i izaberu opciju "Free Up Space".

Ove opcije omogućavaju da veliki originalni fajlovi budu sačuvani u oblaku, dok na telefonu ostaju manje verzije. Tako možete da oslobodite gigabajte prostora bez gubitka pristupa fotografijama.

2. Očistite keš aplikacija

Izvor: Ilija Baošić

Keš memoriju kao glavni uzrok problema navelo je 41% ispitanika. TikTok, Instagram, internet pregledači i druge aplikacije tokom korišćenja preuzimaju privremene fajlove koji se gomilaju u pozadini, često bez znanja korisnika.

Na Android telefonima otvorite Settings, pronađite željenu aplikaciju i u odjeljku "Storage" izaberite "Clear Cache". Time se uklanjaju privremeni fajlovi bez brisanja same aplikacije.

Na iPhone-u postupak zavisi od aplikacije. Neke nude opciju "Free up space" u sopstvenim podešavanjima, dok je druge potrebno obrisati i ponovo instalirati. Za Safari je dovoljno u podešavanjima izabrati "Clear History and Website Data".

3. Proverite zaboravljena preuzimanja

Izvor: Ilija Baošić

Zaboravljena preuzimanja kao glavni problem navelo je 9% ispitanika. Filmovi, serije, epizode podkasta i muzika preuzeti za korišćenje bez interneta ostaju u memoriji sve dok ih korisnik ne ukloni.

Zato vrijedi provjeriti preuzeti sadržaj u aplikacijama kao što su YouTube, Netflix, Apple Podcasts i Spotify. Netflix nudi i funkciju "Smart Downloads", koja automatski uklanja odgledane epizode i sprečava njihovo nepotrebno gomilanje.

4. Obrišite igre koje više ne koristite

Izvor: Ilija Baošić

Preostalih 8% ispitanika kao glavni problem navelo je stare mobilne igre. One često zauzimaju između 2 i 5 GB po naslovu, pa nekoliko zaboravljenih igara može da potroši značajan dio memorije telefona.

U podešavanjima memorije provjerite koje aplikacije zauzimaju najviše prostora i kada ste ih poslednji put koristili. Ako igra čuva napredak na nalogu ili u cloudu, možete da je obrišete i nastavite tamo gde ste stali ako je kasnije ponovo instalirate.

Zato upozorenje o punoj memoriji ne mora odmah da znači da je vrijeme za novi telefon. Prvo provjerite fotografije, keš, preuzeti sadržaj i stare igre - upravo se među njima najčešće krije prostor koji možete da oslobodite.