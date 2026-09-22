logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta ako zaboravite PIN? Google vraća opciju otključavanja telefona bez brisanja svih podataka

Šta ako zaboravite PIN? Google vraća opciju otključavanja telefona bez brisanja svih podataka

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Nova-stara funkcija eliminisaće potrebu za fabričkim resetovanjem telefona koji briše sve lokalno sačuvane podatke.

Kako otključati telefon ako zaboravite lozinku Izvor: Shutterstock

Zaboravljen PIN ili lozinka uskoro možda više neće značiti gubitak svih podataka sa Android telefona. Google razvija opciju koja bi korisnicima omogućila da otključaju uređaj pomoću svog Google naloga, bez fabričkog resetovanja i brisanja lokalno sačuvanih fotografija, fajlova i podataka aplikacija.

Nova funkcija nosi naziv "Unlock with Google Account", a otkrivena je u kodu buduće verzije Androida, prenosi Android Authority. Trebalo bi da se nalazi u odjeljku "Device unlock", gdje korisnici inače podešavaju PIN, lozinku i otisak prsta.

Opis funkcije prilično jasno otkriva njenu namjenu: "Ako zaboravite PIN ili lozinku, otključajte uređaj pomoću povezanog Google naloga".

Ovo bi riješilo problem koji korisnicima Android telefona već godinama može da zada ozbiljnu glavobolju. Ukoliko danas zaboravite PIN, lozinku ili šablon za otključavanje, praktično jedini način da ponovo pristupite telefonu jeste fabrički reset.

Problem je što se tim postupkom brišu lokalno sačuvane fotografije, fajlovi i podaci aplikacija koji prethodno nisu bekapovani u oblaku. Google nalog zatim služi za potvrdu vlasništva i prolazak kroz Factory Reset Protection (FRP), ali tek nakon što su podaci već obrisani.

Zanimljivo je da mogućnost vraćanja pristupa telefonu pomoću Google naloga zapravo nije potpuno nova. Android 4.4 i starije verzije omogućavale su korisnicima da resetuju zaboravljeni šablon za otključavanje upravo pomoću svog Google naloga.

Međutim, Google je tu opciju uklonio sa Androidom Lollipop 5.0.

Sa Androidom Lollipop 5.1 stigao je Factory Reset Protection, osmišljen kao zaštita od krađe. Njegov zadatak je da spriječi lopova da ukradeni telefon jednostavno obriše kroz Recovery Mode i počne da ga koristi kao svoj.

FRP zato nakon resetovanja zahtijeva potvrdu vlasništva pomoću prethodno povezanog Google naloga. Međutim, sistem ne sprečava brisanje podataka vlasnika koji je jednostavno zaboravio način otključavanja.

Upravo bi "Unlock with Google Account" mogao da riješi taj problem i omogući povratak u telefon bez fabričkog resetovanja.

Ipak, još uvijek nije poznato kada će nova funkcija postati dostupna korisnicima. U Android 17 QPR2 Beta 5 verziji ona još nije aktivna, a Google nije potvrdio kada će "Unlock with Google Account" zvanično postati dio Androida.

(Smartlife/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

google mobilni telefoni android

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS