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Istraga trajala šest godina: Gugl kažnjen sa 403 miliona evra

Istraga trajala šest godina: Gugl kažnjen sa 403 miliona evra

Autor Haris Krhalić Izvor MONDO/Srna
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Vodeći regulator EU za privatnost na internetu, koji kontroliše većinu internet kompanija, kaznio je Alfabet Gugl sa 403 miliona evra nakon istrage o procesuiranju podataka o lokaciji korisnika u pretraživaču Gugla.

Gugl kažnjen sa 403 miliona evra Izvor: BongkarnGraphic / Shutterstock


Rojters podsjeća da je istraga započeta 2020. godine, nakon što se nekoliko evropskih organizacija za prava potrošača žalilo na "Guglovo" procesuiranje podataka o lokaciji u vezi sa određenim uslugama i proizvodima.

Zamjenik komesara u irskoj Komisiji Grejem Dojl izjavio je da postoji mogućnost da pojedinci, kao rezultat Guglovih propusta, nisu bili svjesni da je njihova lokacija korištena kako bi se, recimo, vršio uticaj na njih reklamama i prilagođavanjem njihovih interesa, te da su tada mogli da izgube kontrolu nad ličnim podacima.

Gugl nije odgovorio na zahtjev Rojtersa za komentar.

(Mondo)

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